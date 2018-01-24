Миф или быль: выгодно ли в Приднестровье открывать фермы биткоинов

Sputnik выяснил у специалиста, насколько верна теория о том, что непризнанные государства могут стать "раем" для выращивания криптовалюты

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Одна из основателей "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская заявила, что биткоин и все его производные являются продуктом деятельности спецслужб и разведки США.

Она считает, что под псевдонимом Сатоши Накамото, который якобы является создателем первой криптовалюты, скрываются специалисты-криптографы из ЦРУ.

Все основания так думать у Касперской есть – криптовалюта анонимна и сосредоточена в руках очень ограниченного круга субъектов, имеющих большие возможности по регулированию ее стоимости.

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Высокая стоимость валюты привлекает к себе все больше внимания – как со стороны СМИ, так и обывателей. Но что безопаснее для кошелька? Покупать за наличные криптовалюту или выращивать биткоины самостоятельно?

Об этом Sputnik рассказал Александр Донос, первый директор Центра специальных телекоммуникаций, экс-председатель Комиссии по информационной безопасности при Региональном содружестве в области связи, эксперт по криптографии.

"Эти два процесса не взаимосвязаны между собой. Выращивание биткоинов и их покупка – это совершенно разный процесс", — отметил Донос.

Между тем, в СМИ циркулирует теория, согласно которой в Приднестровье (да и в целом, в таких, непризнанных регионах) выгодно с экономической точки зрения устраивать биткоиновые фермы.

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"Для ферм актуальны две составляющие – это техническое наполнение самой фермы, наличие вычислительной техники, чтобы она была максимально эффективной – экономичной, и многозадачной. В Китае, к примеру, делают специальные платы. И вторая составляющая – это электроэнергия, так как все процессоры – это энергоемкие устройства, происходит потребление в таких масштабах, что это крайне многозатратно. Я не думаю, что соотношение цены и необходимых объемах потребления электроэнергии в Приднестровье, способствует тому, что там население массово станет выращивать биткоины", — отметил Донос.

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По его словам, современные биткоиновые фермы потребляют столько электроэнергии, что это сопоставимо с ее потреблением в целом ряде государств. А это с экономической точки зрения крайне не выгодно.