В парламенте Молдовы зарегистрирован проект по изменению Конституции

Очередные поправки в Конституцию Молдовы – теперь дело за парламентом страны: что хотят изменить в основном законе страны

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Законопроект по изменению Конституции Молдовы зарегистрирован в парламенте республики. Поправки разработало министерство юстиции, и касаются они положений о судьях в Основном законе республики.

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В частности, предлагается, чтобы статья 116 Конституции звучала так: "судьи судебных инстанций назначаются на должность в соответствии с законом, до достижения предельного возраста, президентом Республики Молдова по предложению Высшего совета магистратуры (ВСМ). Президент Республики Молдова может отклонить только один раз кандидатуру, предложенную ВСМ".

На данный момент закон предусматривает, что первоначально судья назначается на пятилетний срок, после чего работает до достижения предельного возраста. Кроме того, в Конституции не прописывалось, что глава государства может всего раз отклонить претендента.

Также авторы инициативы предлагают исключить из Конституции положения о назначении парламентом магистратов Высшей судебной палаты и пункт об их четырехлетнем мандате.

Еще одним новшеством должно стать то, что "продвижение и перевод судей может осуществляться только с их согласия".

Кроме того, предлагается дополнить основной закон следующим текстом: "решения по назначению судей и их карьере должны быть приняты на основе объективных критериев, основанных на заслугах и прозрачной процедуре, в соответствии с законом. Повышение и перевод судей осуществляется только с их согласия". При этом авторы законопроекта выступили с инициативой, что "судьи могут иметь только должностную неприкосновенность в соответствии с законом".

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Кроме того, предполагается, что консультации с ВСМ будут обязательны при разработке и утверждению госбюджета по вопросу выделения средств судебным инстанциям.

Авторы проекта документа выступают и за то, чтобы изменить положение Конституции о Высшем совете магистратуры. Сейчас предусмотрено, что "в Высший совет магистратуры входят судьи и штатные преподаватели, избранные на четырехлетний срок, а по праву в состав включены председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции и генеральный прокурор".

Предлагается же, чтобы в состав ВСМ входили судьи, избранные Генеральным судейским советом и представляющие все уровни судебных инстанций, а также представители гражданского общества, имеющие опыт в области права. В проекте указано, что "значительная часть членов Высшего совета магистратуры должны быть судьями". Планируется, что мандат судей ВСМ будет увеличен до шести лет без права получить его дважды подряд.

Конституционный суд Молдовы уже высказалась по поводу этой законодательной инициативы. В частности, в заключении инстанции отмечено, что "проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Молдова не превышает пределов пересмотра, установленных положениями ст. 142 ч. (2) Конституции, и может быть представлен парламенту на рассмотрение". В решение КС сказано, что инициатива может быть принята не ранее шести месяцев после предоставления соответствующего предложения.