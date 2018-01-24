Что произойдет в Молдове в День памяти жертв Холокоста - программа мероприятий в Кишиневе и других городах

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В память о шести миллионах евреев, ставших жертвами Холокоста в годы Второй мировой войны, в Кишиневе в четверг будет представлен музыкальный проект "Сотворение мира".

Начало концерта — в 16.00, место проведения — Национальная филармония имени Сергея Лункевича.

Авторы этого молдо-израильского музыкального проекта — композитор Барух Берлинер, продюсеры Наум Слуцкер и Сергей Круценко. На сцене — симфонический оркестр Национальной филармонии под управлением народного артиста Молдовы Михаила Агафицы, заслуженный артист Молдовы, актер Государственного русского драматического театра "С улицы Роз" Василий Павленко, рок-музыканты, артисты балета.

Организаторы концерта — Американский еврейский объединённый распределительный комитет "джойнт" и Еврейский культурный центр КЕДЕМ.

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В пятницу, непосредственно в Международный день памяти жертв Холокоста, в 13.00 состоится возложение цветов к мемориалу "Жертвам нацизма" в Кишиневе, на улице каля Орхеюлуй, близ места, где в годы нацистской оккупации произошел массовый расстрел узников кишиневского гетто.

В 14.30 в центре КЕДЕМ будет дан спектакль "Кадиш". Повторно мероприятие запланировано на воскресенье там же, начало — в 13.00.

В субботу в еврейском центре "Гилель" пройдет семинар "По местам Холокоста".

© Sputnik/ РИА Новости Война глазами детей: узник Рыбницкого гетто Михаил Шолковский

Приднестровье

В Тирасполе, в городской синагоге, в субботу откроется выставка "Это надо ждать!". А в воскресенье состоится открытие памятника "Жертвам Холокоста", и круглый стол, посвященный Катастрофе.

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В пятницу в Рыбнице пройдет тематическая лекция-беседа, а в Дубоссарах в этот же день принесут цветы к мемориалу "Жертвам фашизма".

Митинг памяти жертв Холокоста намечен в воскресенье в Бендерах.

В других городах

В пятницу в Бельцах запланирован митинг памяти жертв Холокоста у монумента жертвам нацистских репрессий.

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В субботу лекция-беседа, посвященная уничтожению миллионов людей в годы Второй мировой войны запланирована в Кагуле.