Россия снова выделила материальную помощь приднестровцам

Получателями материальной помощи, ежегодно выделяемой Россией для приднестровских ветеранов и людей с ограниченными возможностями, стали более 400 приднестровцев

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. Россия снова выделила средства для материальной поддержки ветеранов ВОВ, труда и людей с особыми жизненными потребностями Приднестровья. Подобная акция организуется ежегодно, и проводится в регионе Союзом русских общин Приднестровья. Как рассказала корреспонденту Sputnik ее председатель Виорика Кохтарева, выдача средств торжественно проходит в русских общинах всех городов и районов, а тем, кто не может сам прийти, матпомощь привозится на дом.

"Материальная помощь носит единовременный характер. А это значит, что каждый год ее получают новые люди, которые прежде не значились в списках. Для того, чтобы стать получателем, желающие должны были обращаться с заявлением в русские общины", — подчеркнула она.

По словам Кохтаревой, последние несколько лет количество человек на получение помощи растет.

© RIA Novosti. Sergei Mamontov Россия продолжит гуманитарные и культурные проекты в Приднестровье

"Если в 2010 году было 100 человек и сумма матпомощи равнялась 2000 российским рублям, то сейчас получателями стали уже 406 человек и каждому было выделено по 5000 рублей РФ, это 1400 приднестровских рублей (около $90). А это весомая сумма и в таком объеме помощь дают уже пару лет", — отметила она.

Как рассказала Кохтарева, получатели материальной помощи были очень рады столь существенной поддержке.

"Не секрет, что есть ветераны, которые живут одни, много очень больных людей, много тех, кто в силу разных причин не перешел на российскую пенсию, и их реальная пенсия лишь около 1 600 приднестровских рублей ($100). Да и время выбрано удачное — на праздники все изрядно потратились", — пояснила она.

Единовременная материальная помощь выделяется в Приднестровье благодаря программе Правительства Москвы, в частности Департамента внешнеэкономических и международных связей города.