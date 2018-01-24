Опрос: граждане Молдовы против запрета в стране новостных передач РФ

Проведенное социологами исследование показало, что большая часть населения Молдовы против запрета вещания новостных и информационных передач из России

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Две трети населения Молдовы высказались против того, чтобы в республике ограничивали транслируемый информационный, новостной и аналитический ТВ-контент из России. Об этом свидетельствуют данные опроса "Vox Populi", проведенного Ассоциацией социологов и демографов и представленного в среду.

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko Госдума России озабочена дискриминацией российских СМИ в Молдове

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Затем Конституционный Суд Молдовы поставил точку в споре между парламентом и президентом, заявив, что данный закон может вместо Игоря Додона утвердить спикер или премьер. 10 января председатель парламента Молдовы Андриан Канду промульгировал этот документ.

Проведенное Ассоциацией социологов и демографов в январе этого года исследование продемонстрировало, что лишь 16,3% опрошенных поддерживают введение запрета. При этом, против ограничения указанного выше списка передач из России высказались 64,2% респондентов. Еще 19,5% не знали, что ответить или отказались это делать.

В ходе исследования опросили 1783 респондента из 91 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет 2,4%. Второй этап запланирован на сентябрь-октябрь 2018 года.