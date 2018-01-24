Спорт и беременность: как вернуться в форму и похудеть после родов

Беременность не болезнь: как привести тело в форму и похудеть после родов, как питаться и какой образ жизни лучше вести в период вынашивания ребенка

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Молодая мама из Кишинева Ирина Гилева ведет активный образ жизни — она не только воспитывает вместе с супругом маленького сына, но еще и переживает вторую беременность, работает, занимается спортом, учится водить машину, развивает несколько интересных проектов, связанных с продвижением идеи здорового питания, и при этом прекрасно выглядит. На все это у молодой женщины хватает и сил, и энергии благодаря правильному образу жизни, которого она придерживается на протяжение нескольких лет подряд. Ирина также является автором групповых и индивидуальных программ по детоксикации организма. В беседе с корреспондентом Sputnik Гилева рассказала о секретах питания, принципах правильного образа жизни во время беременности, а также свое мнение о совместимости вегетарианства и вынашивании ребенка.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Неужели Ольга Бузова беременна

- Каждая женщина переживает период беременности по-разному. Но большинство из них приходят к одному вопросу, — как сбросить вес после родов и прийти в форму? Но при этом многие абсолютно не предпринимают попыток для поддержания организма в тонусе, ссылаясь на то, что физнагрузок надо избегать.

— Беременность — это не болезнь. Необходимо приучать себя к физической нагрузке еще до того, как перешли в "интересное положение". Многие начинают ходить на тренировки во время беременности, когда понимают, что вес растет. Лишние кило пугают, и женщины бегут быстро заниматься, но тем самым это приводит к огромному стрессу для организма, а боль в мышцах с непривычки, вероятнее всего, послужит тому, что, скорее всего, человек уже не вернется в зал.

- То есть нагрузки у беременной должны быть?

— В первую беременность я ничем не занималась. В итоге, будучи по своей природе склонной к полноте, к родам я уже весила на 20 килограммов больше. Были проблемы с отеками, дряблостью кожи и так далее. Общее состояние нервозности, усталости, пассивности и тд, а также боли в спине, пояснице, ощущения деревянности во всем теле. Сейчас все по-другому. Конечно, я не в преклонном возрасте, но в более подготовленном организме, носить ребенка намного легче (!). Поэтому возраст вообще не причем, если вы переживаете из-за него. Здоровье и настроение в целом намного важнее. До наступления второй беременности у меня было 3-5 тренировок в неделю. В частности, это растяжки, йога, аэройога в гамаке и раз в неделю акройога и воздушная акробатика. Из-за того, что я была в разъездах в первый триместр, то почти не занималась, но затем вернулась на индивидуальные тренировки — йога и аэройога для беременных. Очень спокойная программа, рассчитанная на разгрузку спины и поясницы, раскрытие бедер и поддержание общего мышечного тонуса. Мне комфортно заниматься индивидуально, с учетом моих личных пожеланий и особенностей течения беременности.

© Photo: из личного архива Ирины Гилевой Занятие спортом

- Физнагрузки должны быть даже на последнем месяце беременности?

— Это решение принимается индивидуально после консультаций со своим врачом. Я лично на последнем месяце беременности просто занимаюсь ходьбой. Хожу в баню. Легкие нагрузки не противопоказаны, но от тренировок я отказалась, но стараюсь двигаться, ходить, гулять и дышать свежим морозным воздухом. Все равно веду активный образ жизни. Что касается питания во время занятия спортом, то в рацион включены — семена чиа, киноа, гречка, молоко из конопляного семени. Для вегетарианца это полноценный белок. Плюс в меню должны быть жиры, чтобы восстановить силы после тренировки и иметь плотную мышечную массу.

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- А если остановиться подробнее на питании во время беременности, из чего должно состоять меню?

— Все зависит от того, какое было отношение к еде до беременности. Резкие изменения в типе питания (вегетарианство, веганство, сыроедение и так далее ни к чему не приведут), а вот рациональное питание просто необходимо. Во время беременности действительно необходимо повысить суточную норму калорий, но всего на 10%, а не есть за двоих. Питание должно быть сбалансированным. Не надо забывать про правильные физические нагрузки (йога, фитнес, плавание, — что ближе), принимать витамины и чистить ЖКТ. В рационе надо сократить потребление глютена, рафинатов и пастеризованной молочной продукции, яичного белка (а также субпродуктов, бройлерных куриц. Всего того, что выращивается за счет гормонов). В рационе должны быть свежие овощи и фрукты, зелень, естественно, необходимы жиры. Многие боятся поправится, и не едят "жирную" еду. Конечно, речь не идет о картошке-фри. Имею в виду натуральные и полезные жиры, которые обязательно необходимы в здоровом рационе. Кокосовое масло холодного отжима, конопляное, льняное, семена, орехи — в дозированном количестве, но регулярно. Обязательно надо включить в меню авокадо. Благо все это можно найти в магазинах и на рынке. Такие продукты помогут предотвратить растяжки, дряблость кожи, а также на удивление, обеспечит правильную работу ЖКТ беременной женщины. Хороши травяные чаи. Да и вообще надо себя любить и баловать.