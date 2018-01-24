В Молдове в 2018 году утверждены дополнительные выходные

Правительство утвердило решение сделать в 2018 году сразу несколько мини-каникул для молдавских бюджетников

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Члены молдавского кабмина на очередном заседании в среду утвердили решение сделать дополнительными выходными три предпраздничных и один постпраздничный дни.

Как сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь, цель проекта – "оптимальная организация рабочего времени и отдыха".

Однако полностью выходными днями они не будут. Планируется, что бюджетникам придется отработать их по субботам.

Так, дополнительными выходными днями в этом году стали 9 марта (пятница после Международного женского дня), 30 апреля (понедельник перед Международным днем солидарности трудящихся 1 мая), 24 декабря (понедельник перед празднованием Рождества по новому стилю), 31 декабря (понедельник перед Новым годом).

Отработать их планируется 3 марта, 21 апреля, 8 и 15 декабря.