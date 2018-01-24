Хорошая новость: в Молдове увеличили пособие по рождению ребенка

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Члены молдавского правительства на очередном заседании в среду утвердили дополнения в Регламент о модели утверждения выплаты единовременных пособий семьям с детьми.

Таким образом, пособие по рождению ребенка в 2018 году увеличено на 6,5% — с 5300 леев до 5645 леев.

"Цель проекта – поддержать семьи с детьми и обеспечить необходимые условия для их роста и воспитания", — пояснили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

В ведомстве подсчитали, что в этом году порядка 35 тысяч семей получат пособие по рождению ребенка. Для этого в бюджете предусмотрено выделение 198,2 миллиона леев.

Последний раз размер этого пособия увеличили в декабре 2017 года, сделав единым при рождении первого и последующих детей. До того момента единовременная выплата была 3100 и 3400 леев соответственно.