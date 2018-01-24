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В Молдове за пьянство за рулем могут наказать работой в морге

Wikipedia
Общество
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Пьянству за рулем – бой: в Молдове хотят ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде – уполномоченные структуры намерены разработать план действий для борьбы с этим феноменом

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В Молдове собираются ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Специалисты Национальной инспекции по пробации, министерства юстиции и других структур обсудили в среду на заседании рабочей группы опыт разных стран мира в решении этого вопроса для разработки соответствующего плана действий.

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© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Как заявил замглавы Национальной инспекции пробации Геннадий Чебан, в 2017 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения были наказаны порядка трех тысяч водителей, что примерно на 20% превышает показатели предыдущего года. Как считает чиновник, увеличение штрафов, на которое пошли власти Молдовы, не принесло результатов. "То, что эти люди лишаются водительских прав, не значит, что они не могут сесть за руль", — отметил Чебан.

По его словам, в некоторых странах за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения запрещается употреблять спиртное в период условного наказания.

"То есть лицо лишается права употреблять алкоголь в течение пяти, двух лет. Это означает, что периодически — раз в две недели или раз в месяц — человеку надо сдавать алкотесты, которые подтверждали, что он не пьет", — сказал он.

Чебан обратил внимание, что в других странах мира практикуется неоплачиваемый труд в пользу общества в морге, к примеру, сроком на 15 дней.

"Человек работает в морге и видит, какими могут быть последствия употребления алкоголя за рулем. Может у человека меняется психика, и он понимает, к чему может привести пьянство", — пояснил чиновник.

Олег Кожокару
© Sputnik / Rodion Proca
Кожокару: пьяных молдавских водителей надо наказывать, как в Таиланде

Он также обратил внимание, что есть государства, в которых за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения лишают прав. "Этот человек после истечения срока пробации должны по новой пройти обучение в автошколе, сдать экзамен на вождение. В Румынии и Германии, к примеру, если человек три раза попадает пьяным за рулем, то его пожизненно лишают водительских прав", — добавил Чебан.

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Глава юридического отдела ведомства Виталие Рэницэ отметил, что некоторые практики других стран действительно можно перенять. "Когда человек дважды задерживается пьяным за рулем, то может надо ввести наказание посерьезней, — лишение водительских прав на более длительный срок с какими-то дополнительными обязательствами или с обязанностью осуществления неоплачиваемых работ в пользу общества", — сказал Рэницэ.

Премьер Молдовы Павел Филип на заседании правительства в среду также коснулся темы необходимости ужесточения наказания за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В частности, он привел в пример участившиеся в последнее время аварии, которые происходят по вине нетрезвых водителей.

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Теги:
работа в пользу общества, вождение в нетрезвом виде, пьянство за рулем, морг, водительские права, штрафы, обсуждение, ужесточение наказания, Национальная инспекция пробации, Геннадий Чебан, Молдова
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