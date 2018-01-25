Татьянин день: необычные производные этого имени у женщин Молдовы

В Молдове 25 января по традиции отмечают Татьянин день и День студента, Sputnik узнал самые необычные производные этого имени, встречающиеся в стране

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Традиционно 25 января отмечается Татьянин день, который также принято считать Днем студента.

История праздника тесно связана с Московским университетом — 25 января по новому стилю 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ об основании этого учебного заведения. Распоряжение царицы стало подарком в день именин матери графа Шувалова — Татьяны.

В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.

Таким образом, 25 января свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна (древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница").

Согласно данным "Registru", в Молдове проживает почти 97 тысяч женщин с таким именем. Татьяна – одно из самых популярных женских имен в республике. В паспортах такое имя (Tatiana) указано у 96 тысяч 903 гражданок республики. В одном случае работник паспортного стола по всей видимости допустил ошибку, так что сейчас в стране есть женщина с именем Tateana.

При этом более четырех десятков женщин предпочли, чтобы в их паспортах была указана краткая форма имени Татьяна – Таня. Всего в республике проживает 46 человек – 29 с именем Tanea и 17 – Tania. Но самой необычной производной этого имени, указанной в документе, удостоверяющем личность, является Туся (Tusea). В Молдове есть сразу две женщины, которых зовут именно так.

Что касается празднования Дня студентов, то в этот день в республике традиционно проводится мероприятие под названием "Два берега одной реки". Праздник организует Русская община Республики Молдова при поддержке Российского центра науки и культуры.