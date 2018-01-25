Премьер Молдовы прокомментировал заявление Госдумы России

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип прокомментировал заявление депутатов Госдумы РФ о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в республике.

В частности, российские парламентарии в своем заявлении призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому в Молдове закону о запрете в стране ретрансляции новостных программ из России. Кроме того, российские депутаты предложили полностью ограничить ретрансляцию в республике российских телеканалов.

Глава молдавского кабмина отметил, что сожалеет о принятии Госдумой соответствующего заявления. По его мнению, такой документ не будет способствовать улучшению отношений между странами.

Он отметил, что принятый парламентом закон о борьбе с пропагандой не направлен против России.

"Это промолдавский закон. Республика Молдова обязана защитить свое информационное пространство, когда мы говорим о безопасности страны", — сказал Филип.

Премьер также обратил внимание на проект декларации, который был зарегистрирован в парламенте Молдовы в среду, отметив в содержании документа два момента — "информационная безопасность государства и недопущение вмешательства во внутренние дела Молдовы".

"Вряд ли для кого-то неясно, что это пропаганда. Потому что наряду с программами, которые показывают по российским каналам, есть еще и новостные блоки, политико-аналитические передачи. В рамках этих передач пытаются очернить Европейский союз, курс, который выбрала Республика Молдова", — сказал Филип.

По его мнению, призыв Госдумы РФ приостановить в целом ретрансляцию на территории Молдовы российских телеканалов — "раскрывает цель пропаганды". Как считает молдавский премьер, развлекательные программы привлекают больше зрителей, которые затем смотрят информационные блоки.

"Мы не запретили российские каналы, как это был сделано в некоторых странах, а лишь в новостные блоки и политико-аналитические передачи", — заключил Филип.

© Fotolia/ Karelin Dmitriy Опрос: граждане Молдовы против запрета в стране новостных передач РФ

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской.

Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Затем Конституционный суд Молдовы поставил точку в споре между парламентом и президентом, заявив, что данный закон может вместо Игоря Додона утвердить спикер или премьер. 10 января председатель парламента Молдовы Андриан Канду промульгировал этот документ.

Согласно данным социологического опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, большинство граждан республики против запрета в стране российских новостных и аналитических передач.