14:14 25 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-6°C
Прямой эфир
Поиск
Премьер Молдовы Павел Филип

Премьер Молдовы прокомментировал заявление Госдумы России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
10901

Премьер-министр Молдовы отреагировал на заявление Госдумы Российской Федерации: что ответил глава молдавского кабмина депутатам

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип прокомментировал заявление депутатов Госдумы РФ о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в республике.

Телевизионный пульт
© Sputnik/
Когда вступит в силу закон о запрете в Молдове российских новостей

В частности, российские парламентарии в своем заявлении призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому в Молдове закону о запрете в стране ретрансляции новостных программ из России. Кроме того, российские депутаты предложили полностью ограничить ретрансляцию в республике российских телеканалов.

Глава молдавского кабмина отметил, что сожалеет о принятии Госдумой соответствующего заявления. По его мнению, такой документ не будет способствовать улучшению отношений между странами.

Он отметил, что принятый парламентом закон о борьбе с пропагандой не направлен против России.

"Это промолдавский закон. Республика Молдова обязана защитить свое информационное пространство, когда мы говорим о безопасности страны", — сказал Филип.

Студия вещания телеканала Россия на страны ближнего зарубежья
© Sputnik/ AlexTikhomirov
Эксперт: желание запретить новости из РФ лишь усилит пророссийские настроения в РМ

Премьер также обратил внимание на проект декларации, который был зарегистрирован в парламенте Молдовы в среду, отметив в содержании документа два момента — "информационная безопасность государства и недопущение вмешательства во внутренние дела Молдовы".

"Вряд ли для кого-то неясно, что это пропаганда. Потому что наряду с программами, которые показывают по российским каналам, есть еще и новостные блоки, политико-аналитические передачи. В рамках этих передач пытаются очернить Европейский союз, курс, который выбрала Республика Молдова", — сказал Филип.

По его мнению, призыв Госдумы РФ приостановить в целом ретрансляцию на территории Молдовы российских телеканалов — "раскрывает цель пропаганды". Как считает молдавский премьер, развлекательные программы привлекают больше зрителей, которые затем смотрят информационные блоки.

"Мы не запретили российские каналы, как это был сделано в некоторых странах, а лишь в новостные блоки и политико-аналитические передачи", — заключил Филип.

Телевидение
© Fotolia/ Karelin Dmitriy
Опрос: граждане Молдовы против запрета в стране новостных передач РФ

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской.

Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Затем Конституционный суд Молдовы поставил точку в споре между парламентом и президентом, заявив, что данный закон может вместо Игоря Додона утвердить спикер или премьер. 10 января председатель парламента Молдовы Андриан Канду промульгировал этот документ.

Согласно данным социологического опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, большинство граждан республики против запрета в стране российских новостных и аналитических передач.

По теме

Захарова: ограничение новостных передач - акт дискриминации СМИ России
Додон о запрете российских новостных ТВ программ: этот закон не пройдет
Теги:
каналы, запрет, российские новостные программы, Госдума России, Павел Филип, Россия, Молдова, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаг Латвии на здании Сейма
    Рижский сувенир

    Два шведских туриста в Риге сняли флаг Латвии, вывешенный на доме, и отправились с ним в местный McDonald’s – иностранцев оштрафовали.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    О чем она говорит?

    Бывший глава литовского МИДа считает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент должна говорить об экономике Литвы, а не о "российской угрозе".

  • Статуя богини правосудия Фемиды с весами
    Безотцовщина

    Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство двух женщин, заключивших договор о совместном проживании, о внутрисемейном усыновлении ребенка.

  • Корова, архивное фото
    Жадина-говядина

    Корова, которую должны были пустить на убой, сбежала из польской деревни и прибилась к стаду зубров в Беловежской пуще.

  • Героин
    Легкие наркотики

    Администрация президента Грузии заявляет о необходимости либерализации наркополитики, называя существующие методы борьбы с наркотиками репрессивными.

  • Виталий Бельский, Научный руководитель Центра борьбы с терроризмом Института ЕврАзЭС
    Призрак отставки

    Чем новый оппозиционный блок опасен для президента Абхазии, и какие последствия может иметь новое противостояние главы республики и его оппонентов?

  • Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров
    Под гипнозом

    Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров будет погружать в транс российских знаменитостей в новом шоу на Первом канале.

  • Американский солдат с флагом
    Под давлением

    Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.

  • Салон пасажирского автобуса
    Замерзшие на трассе

    Автобус с 22 гражданами Кыргызстана, следовавший из Джалал-Абада в Москву, замерз на трассе в Акмолинской области Казахстана.

  • Школьники на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Морозные каникулы

    Министерство образования и науки Кыргызстан объявило незапланированные каникулы для школьников из-за ожидаемого резкого понижения температуры воздуха.

  • Глава центра стратегических исследований Таджикистана бывший министр иностранных дел Холикназаров Худоберди
    Два подхода

    Об отличиях во взаимодействии Таджикистана с Россией и Китаем рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Худоберди Холикназаров.

  • Ведущий стеклотарный завод Узбекистана в системе винодельческого холдинга – АО Асл ойна
    Круговорот стеклотары

    Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары – разрешат ею пользоваться только компании Coca-Cola.

  • Репетиция парада
    Вместе мы – сила!

    Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.

  • Флаг Латвии на здании Сейма
    Рижский сувенир

    Два шведских туриста в Риге сняли флаг Латвии, вывешенный на доме, и отправились с ним в местный McDonald’s – иностранцев оштрафовали.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    О чем она говорит?

    Бывший глава литовского МИДа считает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент должна говорить об экономике Литвы, а не о "российской угрозе".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Показ коллекции Бертрана Гийона на Неделе высокой моды в Париже
Высокая мода в Париже: женственность, сюрреализм и космос
В Лондоне представили автомобиль с системой распознавания эмоций водителя
Представлен концепт автомобиля с системой распознавания эмоций водителя
Обновленный календарь праздничных и обычных нерабочих дней в Молдове на 2018 год
Обновленный календарь-2018 праздничных и выходных дней в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться