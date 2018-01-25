В Молдове запланировали реформу Конституционного суда

Глава молдавского правительства сообщил, что среди приоритетов работы кабмина в 2018 году – реформы Конституционного суда, системы юстиции и адвокатуры

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В 2018 году правительство запланировало провести кадровую реформу в сфере юстиции, а также в адвокатской сфере и реформу Конституционного суда. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции премьер-министр Павел Филип, представляя итоги работы правительства за два года.

"Не в последнюю очередь в 2018 году проведем реформу адвокатуры и Конституционного суда. Хотим, чтобы все граждане были равны перед законом, и чтобы каждый чувствовал себя защищенным. Мы поставили цель – вернуть доверие людей к системе юстиции", — сказал Филип.

По словам главы кабмина, речь идет о кадровой реформе в области юстиции, оценке целостности всех судей, реструктуризации судебной системы.

"Консолидация механизма ответственности судей нужна, чтобы не только очистить систему, но и больше не позволять попадать в систему сомнительным судьям. Также важна консолидация независимости судебной системы", — подчеркнул Филип.

По его словам, еще одним приоритетом работы правительства будет борьба с коррупцией.