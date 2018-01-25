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Французская актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий

Топ-6 песен Высоцкого в неожиданном исполнении

© Sputnik/ Анатолий Гаранин
Общество
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Тема:
Высоцкий - 80: такой, какой есть (10)
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Песни Владимира Высоцкого актуальны и в ХХI веке, что доказывает подборка видеороликов, представленная в этой публикации

Каждый актер мечтает сыграть Гамлета, каждая актриса — Офелию. Записать свою версию песни Высоцкого мечтают многие музыканты. Но не у всех, кто решился на этот шаг получается именно "своя" песня.

В день рождения Высоцкого корреспонденты Sputnik Молдова вспомнили самые необычные кавер-версии (перепевки) его песен, записанные и исполненные в XXI веке.

1. Диана Арбенина исполнила 14 лет назад песню "Беда". Поклонники певицы утверждают, что это самое лучшее исполнение композиции. "В Диане Сергеевне есть женственность Марины Влади и страстность Высоцкого", считают они.

2. Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, выступает также под сценическими псевдонимами Ноггано и Nintendo семь лет назад исполнил свою версию песни "Райские яблоки". Конечно, для многих не хватает "надрывного голоса" Владимира Семеновича, его плачущей семиструнки. Но это один из немногих каверов, где исполнитель не только не подражает автору, ему удалось прочувствовать, и, может быть, пережить историю.

3. Группа "Мельница"". Фолк-рок певица Хелависа перепела четыре года назад "Балладу о борьбе". Эту композицию Высоцкий написал для фильма "Стрелы Робин Гуда". "Женская версия" получилась сдержанной. Но это на первый "слух" так кажется. Если еще раз переслушать, то вырисовывается образ преподавательницы литературы, которая пробудила у учеников интерес к произведению.

4. Живет за океаном такой парень — Вадим Астрахан. Он по специальности химик, но в свободное от работы время переводит на английский язык песни Владимира Семеновича. Сочиняет песни в разных жанрах. В одном из своих интервью Астрахан признался, что до американской публики весьма непросто донести те образы, которые присутствуют в песнях Высоцкого. Некоторые вещи остаются для американцев загадкой. Но, как утверждает переводчик, главное – передать дух. Что и было сделано в Race to the Horizon. "Горизонт".

5. В 2014-м году Анна Мунтян из Молдовы поразила своими вокальными данными жюри одного из музыкальных конкурсов. Исполнила девушка сложную композицию — "Песня микрофона". На тот момент Анне было 13 лет.

6. Оксана Акиньшина спела в 2012 "Песню про Белого слона". Естественная, смелая, импульсивная! Оказывается, не всегда можно иметь сильный голос, чтобы донести до слушателя "нерв песни". И, наверное, это дар — спокойно, без визга, без обертонов, рассказать историю так, как будто до тебя ее никто не рассказывал.

Интересные факты, истории из жизни Высоцкого, и воспоминания современников, читайте в спецсюжете Высоцкий — 80: такой, какой есть>>>

Тема:
Высоцкий - 80: такой, какой есть (10)

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