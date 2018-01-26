Опасная инфекция у границ Молдовы: какие меры предпринимает Минздрав

Молдавский Минздрав предупреждает о рисках, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соседних Украине и Румынии, где разбушевалась корь

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы обратило внимание на ситуацию с заболеваемостью корью в соседних Украине и Румынии, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В ведомстве считают, что существуют реальные риски проникновения и распространения этого заболевания у нас в стране.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по кори в соседних Румынии и Украине… создалась реальная опасность проникновения инфекции в Республику Молдова с ее местным распространением", — сообщили в Минздраве страны.

По данным ведомства, с начала года в Молдове зарегистрировано пять случаев с подозрением на корь (в Кишиневе, Бельцах и в Глодянском районе). При этом, как подчеркнули в министерстве, два случая в молдавской столице не подтвердились, а остальные три находятся на этапе лабораторного исследования.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

Минздрав Молдовы обращает внимание на то, что для предотвращения заболевания корью необходимо сделать прививку ROR — "вакцина, которая защитит ребенка от кори, свинки и краснухи".

В ведомстве советуют обращаться в срочном порядке к врачу при появлении температуры и высыпаниях на коже или при наличии хотя бы одного из следующих признаков: кашля, ринита или конъюнктивита.

Специалисты рекомендуют изолировать больных с признаками кори до определения точного диагноза. Кроме того, эксперты настаивают на том, что следует избегать скопления людей и общественных мест.