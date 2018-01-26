В ОКК озаботились обеспечением безопасности недавно открытого моста

ТИРАСПОЛЬ, 26 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Режим движения по мосту через Днестр между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег) сменится, а значит, и функции миротворцев будут изменены. Об этом рассказал журналистам сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

"На заседании Объединенной контрольной комиссии поднимался вопрос обеспечения безопасности использования моста у сел Бычок и Гура-Быкулуй. Идет заседание экспертных групп, будет меняться режим движения по данному мосту. Естественно, функции миротворцев будут несколько изменены", — отметил он.

Как рассказал Беляков, продолжается работа по изъятию оружия и боеприпасов в Зоне безопасности.

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"Мы видим, что находят авиационные бомбы, мины, гранаты, патроны. Это говорит о том, что демилитаризация Зоны безопасности продолжается, и это позволяет избегать чрезвычайных ситуаций, происшествий. ОКК и ОВК держат все элементы движения оружия и боеприпасов в Зоне безопасности под своим контролем", — подчеркнул сопредседатель.

Мост между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег) был взорван во время вооруженного конфликта в 1992 году. В начале 2000-х годов его восстановили, но автомобильное движение по нему так и не возобновилось. В ноября 2017 года премьер-министр Молдовы Павел Филип и лидер Приднестровья Вадим Красносельский торжественно открыли мост для перемещения автотранспорта.