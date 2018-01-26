"Почта Молдовы" окажет помощь семьям погибших сотрудников

В Госпредприятии "Почта Молдовы" сообщили о готовности оказать помощь семьям погибших в ДТП сотрудников

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Родственники четырех погибших в пятницу в аварии сотрудников ГП "Почта Молдовы" могут рассчитывать на помощь предприятия, сообщили в пятницу в пресс-службе почты.

Четыре сотрудника ГП "Почта Молдовы" погибли в пятницу, попав в дорожно-транспортное происшествие рядом с селом Михэлений Векь. По предварительным данным, 64-летний водитель служебного автомобиля "VAZ 2107" не справился с управлением, перевернулся и врезался в грузовик "Mercedes", за рулем которого находился 61-летний уроженец Единецкого района. По факту произошедшего открыто уголовное дело, расследованием которого занялись сотрудники рышканской полиции.

"Госпредприятие "Почта Молдовы" сделает все возможное, чтобы помочь семьям погибших сотрудников, оказав им необходимую поддержку. Выражаем соболезнования в связи с трагедией семьям и близким погибших", — говорится в сообщении.

Гендиректор "Почты Молдовы" Сергей Настас принял решение объявить на предприятии день траура.