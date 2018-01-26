Чему Таджикистан может научиться у Молдовы

В Кишиневе и в близлежащих к столице районах побывала делегация этой Среднеазиатской страны

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik, Дарья Чернега. Межминистерская группа из Таджикистана посетила несколько населенных пунктов Молдовы, среди которых села Оргеевского и Яловенского районов. Чиновники этой среднеазиатской страны интересовались тем, как в Молдове реализуется программа "PARE 1+1". Этот проект, разработанный министерством экономики и инфраструктуры Молдовы, направлен на возвращение на родину трудовых мигрантов. Он предполагает финансовую поддержку гастарбайтеров, которые намерены вложить заработанные за границей деньги в создание бизнеса в Молдове. Финансовая помощь осуществляется по принципу 1+1, то есть на каждый вложенный лей в собственное дело, государство доплачивает еще один. В ходе визита делегация из Таджикистана посетила несколько хозяйств, работающих в аграрном секторе.

"Вопрос интеграции трудовых мигрантов из Республики Таджикистан также актуален, как и для Республики Молдова. Таджикистан, как и Молдова, — аграрная страна. Те проблемы, которые существуют в Молдове, актуальны и для нас. Это — развитие мелких фермерских хозяйств, развитие тепличного хозяйства и другие виды деятельности", — отметил заместитель директора миграционной службы Таджикистана Толибджон Шарипов.

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По словам представителя Таджикистана, после ознакомительного визита возникнет необходимость в получении более детальной информации о том, как реализуется проект "1+1". Как отметила государственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Юлия Костин, программа в дальнейшем останется приоритетной.

"Эта программа внедряется в Молдове уже семь лет. За эти годы в форме гранта мигрантам было предоставлено 213 миллионов леев. Экономический эффект составил порядка 700 миллионов", — заявила чиновница.

По данным министерства, финансовую поддержку в рамках "PARE 1+1" получили тысяча 130 бывших мигрантов.