Правительство выделит деньги на ремонт учебных заведений

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований представило на публичные обсуждения проект решения о финансировании в 2018 году ремонтных работ в начальных школах, гимназиях и лицеях, находящихся под ведомством местных властей.
Таким образом, на эти цели планируется выделить почти 58 миллионов леев.
Речь идет о ремонте шести образовательных учреждений. Это лицей "Лучиана Благи" в Яргаре (Леовский район), где отремонтируют здание, канализационную систему, отопление, газ, электросети и проведут другие работы. На эти цели запланировано выделение 7,7 миллиона леев.
Аналогичный перечень работ планируется провести в лицее "Василе Пырвана" в коммуне Готешть Кантемирского района. Правда, здесь потребуется больше средств – почти 11 миллионов леев.
В лицее "Силвиана Лукача" в Костештах (Рышканский район) все то же самое обойдется в 6,7 миллиона леев.
Также отремонтируют и лицей "Михая Еминеску" в селе Сипотены Каларашского района. Там работы оценены в 14,6 миллиона леев.
Лицей "Мештерул Маноле" в селе Сэлкуца Каушанского района также попал в список учебных заведений, которые планируют отремонтировать в 2018 году. На это выделяют 10,5 миллиона леев.
А на капремонт гимназии "Александру чел Буна" в коммуне Вэрзэрешть Ниспоренского района потратят 6,6 миллиона леев.
Планируется, что за процессом ремонта всех этих учебных заведений будут следить чиновники министерства. Они же ответственны и за организацию процедур госзакупок, координируют изменения проектов ремонта и участвуют в окончательной сдаче объектов.