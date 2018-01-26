Филип рассказал о перерасчете пенсий в Молдове

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип в рамках пресс-конференции проанализировал два года работы своего кабмина. В ходе своего спича председатель правительства сообщил, что пенсии в стране до сих пор маленькие.

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"Не мог ну согласиться, что пенсии в Молдове все еще небольшие. Но усилия, которые прилагает правительство, ориентированы на то, чтобы предоставить людям те пенсии, которые они заслуживают", — сказал Филип.

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Филип объяснил, что пенсии — маленькие несмотря на то, что их повысили. Причина — осуществлявшийся ранее несправедливый подход к их подсчету.

"Все, что вышел на пенсию после 1999 года, пострадали, потому что формула подсчета не позволяла повышения уровня выплат", — заявил Филип.

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По его словам, теперь эта несправедливость устранена — процесс повышения пенсий завершится в 2018 году. Правительство заявляло о новой формуле подсчета пенсий, которая будет отражать пропорциональность между зарплатой и выплатами в соцфонд.

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"Человек должен получать пенсию, которую заслужил, и она должна соответствовать деньгам, которые от отчислял государству", — сказал глава кабмина.

Первого апреля 2018 года ожидается перерасчет пенсий по выслуге лет и по инвалидности. Касаться перерасчет будет для тех, кому стали начислять пенсии в 2012-2013 годах. А первого октября 2018 года перерасчет пенсий коснется тех, кто начал их получать в период с 2014 по 31 марта 2017 года.