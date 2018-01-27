Безработица в Молдове в 2018 году - будем падать или поползем вверх: что думают на этот счет в правительстве и в руководстве профсоюзов

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В 2018 году эксперты Национальной конфедерации профсоюзов прогнозируют снижение уровня безработицы в Молдове.

© Sputnik / Miroslav Rotari Социолог: в Молдове процветает латентная безработица

По данным пресс-службы НКПМ, они увязывают это с тем, кто министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил на днях, что приоритетами руководимого им ведомства станут восстановление дорог в стране, инвестиции и меры, предусматривающие массовое трудоустройство.

Другая причина изменений показателей на рынке труда — принятие правительством в конце 2017 года постановления о субсидировании создания новых рабочих мест, которое предусматривает, что предприятия, компании, где численность работников возросла на 100 человек и больше, получат государственную субсидию в размере 40 тысяч леев за одно новое рабочее место.

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Председатель НКПМ Олег Будза на недавней встрече Конфедерального комитета НКПМ с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом подчеркнул, что самой важной проблемой для профсоюзов является сохранение существующих и создание новых рабочих мест, мотивация работников и качество рабочей силы.

"НКПМ поддерживает решение правительства о субсидировании создания новых рабочих мест из государственного бюджета. Более того, Олег Будза предложил увеличить количество предприятий, компаний, получающих государственные субсидии на создание новых рабочих мест. Нужно, чтобы бюджетные субсидии получали не только экономические единицы, которые создают от 100 и больше рабочих мест, но и предприятия, создающие от 20 и больше рабочих мест", — отметил Будза.

По данным Национального бюро статистики, за девять месяцев 2017 года уровень безработицы в Молдове составил 3,4 процента, то есть на 0,5 процентных пункта выше соответствующего периода 2016 года. Число безработных увеличилось до 44,6 тысячи человек, что почти на шесть процентных пунктов выше по сравнению с девятью месяцами 2016 года.

Занятое на рынке труда население сократилось на 2,6 процента по сравнению с третьим кварталом 2016 года и составило 1264,1 тысячи человек.