Как Кишинев перепутали с Одессой - узнайте этот интересный факт

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Некий yangur, пользователь Живого Журнала, опубликовал у себя на аккаунте фотографии "не менее некоего" Фолькера Томмака (Volker Tommack), где тот, по словам хозяина "страницы", запечатлел Одессу 1969-1973 годов.

Только вот незадача — в подборку попала фотография, хоть и тех же лет, но не Одессы, а… Кишинева.

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На черно-белом снимке, датируемом 1975 годом, — двое мужчин стоят на у перекрестка проспекта Штефан чел Маре и улицы Бэнулеску-Бодони (тогда — проспекта Ленина и улицы Гоголя). Фотография сделана в теплый период года.

Увы, но других фотографий Кишинева в этой подборке не обнаружено.

фото: yangur