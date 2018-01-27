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Государство не спит: озаботьтесь тем, что вы говорите по телефону

© Sputnik/
Общество
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Эксперты по правовым вопросам из Центра правовых ресурсов Молдовы опубликовали анализ, который показывает, что за последние несколько лет число телефонных перехватов, санкционированных судами, резко возросло

КИШИНЕВ, 27 января — Sputnik. Количество телефонных перехватов в Республике Молдова быстро растет. По результатам анализа Центра правовых ресурсов Молдовы (CRJM), который ссылается на официальные данные с 2013 по 2016 год, количество перехватов увеличилось в четыре раза, пишет bizlaw.md.


"Например, в 2009 году было подано 1931 заявление, из которых было принято 1891. Спустя семь лет, в 2016 году, количество перехватов увеличилось в несколько раз и достигло 12 003 заявок, из которых 11 747 заявок были удовлетворены", — сообщает издание.

Date statistice privind interceptările telefonice în Republica Moldova
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Date statistice privind interceptările telefonice în Republica Moldova

По данным Центра в прошлом году, почти 12 000 перехватов были санкционированы судами. В то же время источник утверждает, что из общего количества запросов на авторизацию телефонных перехватов допускается более 97% запросов.

Данные за первое полугодие 2017 года показывают, что было подано 6 871 заявка, из которых было санкционировано 6,731, при этом коэффициент приема составил 97,7 процента.

Для сравнения, в 2014 году в Великобритании, население которой в 20 раз больше, чем в Молдове, было подано 2800 заявок на перехват.

Теги:
Центр правовых ресурсов Молдовы, Молдова
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