Государство не спит: озаботьтесь тем, что вы говорите по телефону

Эксперты по правовым вопросам из Центра правовых ресурсов Молдовы опубликовали анализ, который показывает, что за последние несколько лет число телефонных перехватов, санкционированных судами, резко возросло

КИШИНЕВ, 27 января — Sputnik. Количество телефонных перехватов в Республике Молдова быстро растет. По результатам анализа Центра правовых ресурсов Молдовы (CRJM), который ссылается на официальные данные с 2013 по 2016 год, количество перехватов увеличилось в четыре раза, пишет bizlaw.md.



"Например, в 2009 году было подано 1931 заявление, из которых было принято 1891. Спустя семь лет, в 2016 году, количество перехватов увеличилось в несколько раз и достигло 12 003 заявок, из которых 11 747 заявок были удовлетворены", — сообщает издание.

© Photo: Captură ecran Date statistice privind interceptările telefonice în Republica Moldova

По данным Центра в прошлом году, почти 12 000 перехватов были санкционированы судами. В то же время источник утверждает, что из общего количества запросов на авторизацию телефонных перехватов допускается более 97% запросов.

Данные за первое полугодие 2017 года показывают, что было подано 6 871 заявка, из которых было санкционировано 6,731, при этом коэффициент приема составил 97,7 процента.

Для сравнения, в 2014 году в Великобритании, население которой в 20 раз больше, чем в Молдове, было подано 2800 заявок на перехват.