В Молдове растет новое поколение криминальных группировок

Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, к чему приведет отсутствие внимания государства к проблеме беспризорников

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

"Я начал жизнь в трущобах городских", — эта строчка из известной песни становится наиболее актуальной сегодня в Молдове, особенно в Кишиневе, применимо к ситуации с детьми и подростками, волею судьбы выброшенными на улицу.

К сожалению, никто так серьезно, как "Викниксор", сыгранный Сергеем Юрским в знаменитом фильме "Республика ШКИД", беспризорниками не занимается. Максимум, что могут сделать сотрудники полиции по отношению к судьбе детей улиц — это постараться найти их родителей (как правило пьющих) и отправить таких юных бродяг обратно в семью, откуда они, как правило, вновь сбегают, привыкнув вести отшельнический образ жизни и промышлять либо попрошайничеством, либо жить за счет мелких краж.

Более печально складывается судьба тех кишиневских "Маугли", которые решаются более смело преступить закон, и пойти на случайные "гоп-стопы" в темных переулках. Как правило, таким подросткам заказан путь в рецидивисты, когда работает формула "украл-выпил-в тюрьму".

Между тем, комплексного, основательного решения проблемы пока нет, равно, как и неизвестно, какой сложится криминогенная обстановка в республике, когда сегодняшние мелкие воришки подрастут и пойдут на крупные дела.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован.

"Стремясь в Евросоюз, в Молдове занялись либерализацией законодательства, и это — неплохо. Но за этим частично забыли о переходе на соответствующие стандарты жизни, я имею ввиду детей улиц. К примеру, в Германии, несовершеннолетние, нарушавшие закон, имевшие проблемы с наркотиками, совершавшие незначительные кражи, помещаются в специализированные учреждения, даже на несколько дней, где с ними проводят профилактическую работу", — отметил Геннадий Косован.

По словам собеседника, проблема состоит в том, что в Молдове нет таких учреждений, а полиция сняла с себя ответственность за решение вопросов, связанных с проблемными подростками. Таким образом, c несовершеннолетними, которые в незначительных неладах с законом, по сути, в Молдове попросту некому заниматься.

"Это — очень опасный общественный феномен, поскольку сегодняшние мелкие воришки и бродяги завтра могут превратиться в лидеров новых криминальных группировок. Таким образом, в республике может значительно вырасти число разбойных нападений, убийств, случаев спланированного вымогательства. Предупреждением таких серьезных правонарушений надо заняться сегодня, так как завтра ситуация может выйти из-под контроля", — заявил собеседник.

Ветеран МВД поделился опытом, заявив, что практика оперативной работы наглядно показывает: детская и подростковая преступность — самая жестокая. У беспризорников, как правило, уже нет норм поведения, они презирают всех вокруг и не руководствуются какими-то моральными скрепами, а такой подросток может легко украсть сумочку или сорвать сережки со случайно проходящей пожилой женщины, которая и так еле-еле сводит концы с концами.

"Мы не должны создавать тюрьмы для несовершеннолетних, после попадания в которые их будущее предопределено. У нас в стране должны комплексно озаботиться перевоспитанием подростков, которые незначительно провинились перед законом. Их можно вернуть к нормальной жизни, обучить какому-то ремеслу, дать возможность честно зарабатывать на жизнь", — подчеркнул Косован.

К сожалению, по словам ветерана силовых структур, многих подростков уже не удастся вытянуть из трясины отшельнической, преступной жизни. Многие из них потеряны для общества, а их социальные и нравственные ориентиры полностью размыты и растворены. Значительная доля таких детей улиц сегодня сконцентрирована на поиске средств на питание, бутылку дешевого алкоголя, дозу дешевых наркотиков или тюбик клея "Момент".