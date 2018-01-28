Почему молдавских таксистов надо проверять на алкоголь и наркотики

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

В сводки ДТП, еженедельно представляемые полицией, нередко попадают машины такси. Конечно, зачастую виновниками инцидентов на трассе становятся водители частных авто. Но нередко в списке виновных оказываются и водители машин с "шашечками" на крыше.

Этому есть резонное объяснение: на фоне жесткой конкуренции (ведь служб такси в столице более, чем достаточно) "частные извозчики" должны соревноваться в ретивости, подтверждая старое, как мир, утверждение, что время — это деньги.

Тут, как говорится, крутись, как хочешь, чтобы заработать: спеши, лети, превышай допустимую скорость, "подрезай". На такие вынужденные нарушения, совершаемые во благо клиентов, пассажиры "закрывают глаза", так как сами заинтересованы быстрее добраться до места назначения. Но совершенно другое впечатление на пассажиров оказывает легкая и видимая невооруженным глазом невменяемость "частного извозчика".

В такой ситуации, сев в такси, хочешь-не хочешь, а невольно забоишься за себя и жизнь и здоровье своих попутчиков. Не секрет, и это подтверждают многие попавшие в один салон со слегка нетрезвым или по-другому одурманенным таксистом пассажиры, что случаи с водителем "навеселе" довольно распространены.

Кто должен отвечать за то, чтобы водитель такси садился за руль трезвый, как стеклышко, и какова процедура проверки "частных извозчиков" на адекватность?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал заместитель председателя Союза автоводителей Олег Кожокару.

"Здесь должна осуществляться процедура общепринятого формата по допуску автомобилей и водителей на линию, а именно: все шоферы должны ежедневно подвергаться предрейсовому медосмотру, в том числе на содержание алкоголя или запрещенных субстанций. Это особенно важно при пассажирских перевозках, поскольку водитель в данном случае несет полную юридическую, административную и уголовную ответственность по сохранению здоровья и жизни клиентов", — заявил собеседник.

В частных беседах с корреспондентом Sputnik Молдова, сами таксисты рассказывали, что в нескольких службах присутствует подобная практика. Однако в целом ряде компаний, предоставляющих услуги частного извоза, как правило, сменщик, дежуривший в ночь, помыв машину передает ее напарнику, подвозя ее чуть ли не к подъезду. Естественно, в этих условиях ни о каком медицинском освидетельствовании состояния шофера и речи быть не может. А соответственно, никто не может с уверенностью говорить о том, не участвовал ли водитель вечером в пьяных посиделках с друзьями и не баловался ли, случайно, "травкой" перед тем, как сесть за руль.

"Конечно, в большинстве случаев водитель такси сам заинтересован больше заработать. В этих условиях думать о каких-то сомнительных развлечениях ему не резон. Но инциденты с нетрезвыми или одурманенными водителями за рулем происходят, в первую очередь, из-за прямой халатности администраторов служб такси, а также в силу попустительства контролирующих органов, которые не до конца справляются с возложенными на них обязанностями", — подчеркнул Кожокару.

Кишиневские маршрутки — опасность для жизни под звуки "manele"

Кишиневские маршрутки, которые стали буквально "героинями" не одного фатального ДТП в минувшие два-три года, также больше напоминают игру в "русскую рулетку". Пассажир, каждое утро садящийся в салон такого сомнительного микроавтобуса играет на собственную жизнь и здоровье с фортуной. Ведь каждому садящемуся до конца не известно, удастся ли выйти из нее целым и невредимым.

По словам Олега Кожокару, возможное ДТП с участием такой "колесницы удачи" может привести к более трагическим последствиям, как это не раз бывало на дорогах столицы.

"Водители маршруток — отдельная каста автомобилистов. Их поведение за рулем разительно отличается от общего автотрафика на улицах Кишинева. Это люди, выходящие на дорогу заработать. Они будут делать все, подрезать другие авто, "расталкивать всех локтями", даже провоцировать повышенную опасность ДТП для того, чтобы собрать по три лея везде, где возможно. В этих условиях, если водитель вчера буйно "отдыхал" за жизнь и здоровье пассажиров вообще никто не отвечает, а водители таких микроавтобусов вряд ли проходят с утра медицинский контроль", — резюмировал собеседник.