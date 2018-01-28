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Новый детский сад, построенный в рамках программы помощи

О суровом молдавском детстве: мизерное пособие и "золотой" садик

Матвеев Дмитрий
Общество
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Молодые мамы рассказали корреспонденту Sputnik Молдова о том, как умудряются содержать ребенка на 540 леев в месяц, и почему поход в государственный детский сад становится удовольствием не для бедных

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

О том, что каждый новорожденный в Молдове ребенок является должником с первого своего дня, известно давно. Сегодня сумма внешнего долга республики по отношению к ВВП стремительно приближается к отметке в 80 процентов, что в перерасчете на каждого гражданина страны, в том числе только появившегося на свет, составляет примерно 280 евро. Таким образом малыш априори становится должником, только увидев луч молдавского солнца. 

И ладно бы на этом все заканчивалось. Нет, серьезное долговое бремя он и его родители вынуждены влачить вплоть до того, как человек станет взрослым и сам худо-бедно сможет покрывать свою жизнь в республике.

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О том, почему рожать и воспитывать ребенка в Молдове стало роскошью, и на что хватает мизерного месячного пособия по уходу за ребенком, корреспонденту студии Sputnik Молдова рассказала молодая мама Татьяна Крецу.   

"Пришло время стирать пеленки"

По словам собеседницы, сегодня пособие по уходу за ребенком выглядит, как издевка. Молодая мама, поскольку не работала ранее, получает сумму в 540 леев ежемесячно, чего малышу не хватает даже на самое необходимое. Конечно, супруг женщины работает на одном из предприятий Кишинева, получая зарплату чуть более четырех тысяч. Однако молодой семье, снимающей однокомнатную квартиру, на эти деньги не особо удается свести концы с концами. Покупать приходится только самое необходимое, ужимать себя в питании, лишь бы малышу доставалось получше да побольше.

"Моему сыну сейчас полтора года, ежемесячное пособие по уходу за ним мне определили в 540 леев. Этих денег мне хватает на то, чтобы купить ему подгузники на полмесяца, и все. А ребенку еще надо питаться, кашка для него стоит 600 леев в месяц, детские влажные салфетки обходятся в 300 леев ежемесячно, плюс леев 200 надо на покупку творожков, еще леев 200 на соки, 50 леев надо положить в карман врачу, когда идешь к нему на прием. В среднем, по мизеру, необходимо получать 2000 леев, но у нас в стране это мало кого волнует", — заявила молодая мама.

По словам собеседницы, сегодня бремя воспитания молодого гражданина полностью ложится на плечи родителей, государство не особо интересует поддержка маленького жителя страны, как и прогнозирование его будущего, приложение усилий для того, чтобы удержать его здесь, на Родине. В этой связи молодая мама вспомнила призыв одного из министров социальной защиты — "пришло время стирать пеленки". Женщина иронично подметила, что при таком подходе к будущему поколению скоро в Молдове действительно останутся одни старики.

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"Вы знаете, пеленки — тоже дорогое удовольствие. Во-первых, их надо стирать каждый день и не при 30 градусах, а это — расход электроэнергии. Во-вторых, для такой стирки нужен гипоалергенный порошок, который тоже недешев. В-третьих, стирать руками — это каменный век, мы же идем в Европу. С таким отношением к детям, учитывая те копейки, которые платят на их содержание в Молдове, рожать их надо не в этой стране", — с грустью подытожила свой рассказ молодая мама.

Ой ты, "садик золотой"

Другая родительница, Светлана Лисник, чья дочь уже пошла в детский сад рассказала, что не успела небольшая ножка ее девочки ступить за порог государственного заведения, как речь сразу зашла о внесении целого ряда сумм, о покрытии различных поборов, как легальных, так и не очень.

Говоря о легальных "таксах", с которыми столкнулась молодая семья Лисник, Светлана рассказала об единовременном вступительном взносе в одну тысячу леев, а также о ежегодной сумме в три с половиной тысячи, которую официально и "добровольно-принудительно" государство обязывает вносить в фонд "Родительского комитета".

Работа детского сада
© Sputnik/ Михаил Мордасов
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Также, по словам собеседницы, 160 леев родители официально платят за месяц питания ребенка в садике. По 15 леев еженедельно приходится сдавать на поход детей в театр, чтобы ребенок не остался один в палате, в 50 леев ежемесячно родителям обходится оплата услуг охранника, 30 леев приходится выкладывать за доставку воды и обслуживание кулера.

"А по желанию "начальства" с нас собирают по 150 леев "в карман" воспитателю. Помимо этого, каждый родитель должен сдавать по 150 леев на каждый праздник, как говорят, на подарки директрисе и воспитательнице. Также принудительно заставляют оплачивать услуги фотографов и видеооператоров — 200 леев за утренник, иначе ребенок останется без диска. Самим фотографировать категорически запрещают. Получается, что за год содержания обычного ребенка, родитель в нашей стране должен выложить сумму, сравнимую с годовым обучением студента на факультете вуза", — заявила Светлана Лисник.

Максим Горький писал о том, что "Дети — это живые цветы земли". Видимо от того, как страна сегодня относится к подрастающему поколению, завтра можно будет судить о том, каким будет соцветие талантов, прославляющих государство. Учитывая нынешнюю ситуацию, будущая "клумба" Молдовы пока смотрится весьма вяловатой.    

Теги:
поборы, молодая семья, пособие по материнству в Молдове, мизер, расходы, доходы, детские сады, дети, Министерство труда, социальной защиты и семьи Молдовы, Светлана Лисник, Татьяна Крецу, Молдова, Кишинев
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