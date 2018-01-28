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Гороскоп

Козерог рыбе - не товарищ: астролог о том, как найти вторую половину

© PIXABAY / herwigclaeys0
Общество
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Астролог Лучия Палий рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие знаки зодиака наиболее совместимы и гарантируют длительную любовь и страсть в браке

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik, Елена Сибова. Каждый из нас стремится найти свою вторую половинку в жизни. И когда, когда кажется, что это удалось, мы задаемся вопросом "а есть ли между нами совместимость?". Молодые девушки, зачастую, еще в начале романтических отношений пытаются проверить это всевозможными способами. И как известно, самым распространенным из них является совместимость знаков зодиака. Именно этот показатель, конечно, с учетом любви, для некоторых астрологически-зависимых девушек является финальным сигналом для вступления в брак.

Астролог Лучия Палий рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как проверить, удачен ли ваш союз, либо звезды предрекают уже состоявшейся ячейке общества скорый крах.  

"В астрологии есть правило повторения трех раз. Если между планетами, отвечающими за чувства, любовь и взаимопонимание есть хорошие сочетания, и их больше трех, тогда люди могут прожить вместе очень долго. А если присутствует только совместимость по знакам зодиака, то в паре все равно будут ссоры и недопонимание", — заявила собеседница.

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© Sputnik/
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По словам астролога, разрывы в отношениях чаще всего происходят из-за того, что у партнеров не совпадают взаимные ожидания. Они могут быть интересны друг другу как личности, но их ценности и жизненные ориентиры могут быть неидентичными. В этой связи Лучия Палий отметила, что для того, чтобы избежать такие неприятные ситуации в отношениях, стоит сразу же проверить совместимость по всем астрологическим аспектам.

"Проще всего проверить совместимость нумерологически. Здесь учитываются числа судьбы и даты рождения. Можно проверить хорошо ли комбинируются эти числа, или же вызывают противоречия", — подчеркнула собеседница.

Далеко не каждому удается легко находить подходящего партнера. Некоторые в течение всей жизни терпят неудачи на любовном фронте. Виной тому становится неумение определять насколько человек подходит для отношений и семейной жизни. По словам астролога, в данном случае могут понадобиться длительные консультации психолога для того, чтобы лучше разобраться в себе, и понять, каким вы хотите видеть своего спутника или спутницу.

"Когда мужская энергия переходит к женщине — это равнозначно электрическому заряду, это подпитывает нас. Поэтому жить одному все-таки нежелательно. Лучше, когда вы состоите в отношениях", — отметила Лучия Палий.

По словам эксперта, если люди несовместимы по законам астрологии, то разрыва не избежать. Рано или поздно у пары настанет кризисный период, который может привести даже любящих супругов к разводу. Поэтому при выборе партнера астролог рекомендует всегда проверять вашу совместимость.

Конечно, не нужно этого делать фанатично на первых свиданиях, этим можно отпугнуть понравившегося человека. Однако более детально изучить все, чем "дышит" и о чем думает ваша будущая вторая половина, учитывая ее астрологический профиль, все же следует.    

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