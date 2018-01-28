Секс, как лучшее лекарство от простуды и гриппа

Почему сало и страстный интим помогают предотвратить заражение ОРВИ и творят чудеса с организмом

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Зимний период, холода, морозы или "нулевая" слякоть, которая часто сопровождает молдавский февраль, становятся причиной простудных заболеваний и ОРВИ, от которых страдают тысячи людей в нашей республике.

Причем, казалось бы, человек и летом на юге побывал, и солнечные ванны принял, и в воде морской как следует "просолился", а не расстается зимой с носовым платком, ломотой в теле и головной болью — верными спутниками простуды.

На самом деле, в случае с простудными заболеваниями, как никогда действенно работает пословица "готовь сани летом". Человек, который правильно подходит к укреплению иммунитета в теплое время года, зимой может радоваться морозу и снегу и чувствовать себя превосходно. А одним из средств, серьезно укрепляющих иммунитет является…секс.

Интим, как антибиотик

Страстные и полноценные любовные утехи обладают рядом крайне полезных свойств. Так, швейцарский нейроиммунолог Манфред Шедловски на основании исследований пришел к выводу, что после полового акта в организме человека в полтора раза увеличивается число фагоцитов. Именно они являются "киллерами" вредоносных вирусов.

Фагоциты распознают зараженные вирусами клетки, проникают сквозь мембрану и провоцируют их на самоуничтожение. Так, полноценный и регулярный секс не только способствует повышению иммунитета, но и помогает в своеобразном "обновлении" всего организма.

Помимо этого, по данным ученых, регулярные занятия любовью приводят к выбросу в кровь целого ряда "полезных помощников", особенно дофамина, который считается гормоном удовольствия, положительно влияет на психологическое состояние и способствует очищению организма от холестерина.

Закуска с целебными свойствами

Диетологи всего мира давно внесли сало в список вредных для человека продуктов. Врачи усматривают в этой закуске "один сплошной холестерин", наносящий сокрушительный удар по стройности силуэта.

Однако ученые не совсем согласны с медиками и утверждают: сало — один из главных пищевых продуктов, содержащих такой важный и ценный для организма человека компонент, как арахидоновая кислота.

Пользу этого компонента, содержащегося в сале, не стоит недооценивать. Именно арахидоновая кислота способствует формированию клеточных мембран, выработке ряда важных для человеческого организма гормонов, помогает вывести токсины. Помимо этого, жирные кислоты являются мощным щитом организма, защищающим от бактерий и сезонных вирусов.

Конечно, не только в сале содержится спасительная арахидоновая кислота. В значительно меньших концентрациях ее можно найти в сливочном масле, в сырых яйцах, в мясе утки и индейки, лосося и тунца.

Помимо свойства укреплять иммунитет, сало является настоящим кладезем витаминов. В нем содержатся витамины E, D, F, A, а еще такие важные для мужской силы компоненты, как цинк и селен.