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Питейные заведения Москвы

Тонкая грань стакана: как отличить любителя выпить от алкоголика

© Sputnik/ Alexei Kudenko
Общество
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Врач-нарколог высшей категории Лилия Федорова в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала о том, по каким признакам можно понять, что ваш близкий родственник или друг попали в зависимость от "зеленого змия"

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

Застолье стало неотъемлемой частью жизни нашего общества, вошло в своеобразную традицию, ритуал. И согласитесь, неплохо, когда вся семья, близкие и друзья собираются за одним столом, вспоминают прошлое, говорят о будущем, взгрустнут о тех, кого нет рядом, и кто никогда не сможет разделить с ними эти душевные посиделки, еще раз перелистают потрепанные страницы семейного альбома.

Психологи говорят, что такой семейный тимбилдинг нужен, что он позволяет даже родным и близким людям лучше узнать друг друга, испытать чувство сопричастности к общему торжеству. Как правило, задушевные разговоры за столом сопровождаются рюмкой-другой алкоголя, когда люди расслабляются, позволяют себе спеть, потанцевать, подурачиться.

Однако бывает и так, что тихие семейные посиделки превращаются в бенефис одного из изрядно "набравшихся" родственников, веселье улетучивается, а остаток сил уходит на то, чтобы усмирить дебошира.

Как алкоголь влияет на организм
© Sputnik/
Алкоголь и его влияние на организм
  

Является ли такое неадекватное поведение первым признаком алкоголизма, и как отличить того, кто просто любит пропустить стаканчик-другой спиртного от человека, попавшего в этаноловое рабство?

Ответ на этот вопрос корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова дала врач-нарколог Лилия Федорова.

"Алкоголиком не обязательно является тот, кто раз-два в неделю позволяет себе выпить несколько бутылок пива с друзьями. Первые тревожные признаки зависимости — это частый поиск поводов выпить равно, как и нахождение в состоянии глубокого опьянения", — заявила нарколог.

По словам специалиста, организм здорового человека, не подвергшегося зависимости, сам дает понять, что "хозяин" с вечера перебрал, напоминая об этом тошнотой, головной болью, низкой работоспособностью — всем букетом признаков легкой этаноловой интоксикации. Если, несмотря на это, вчерашний "болезный" сегодня вновь хочет крепко "повеселиться", забывая о том, что не так давно утром "страдал", это — первый признак зависимости.

"Но самый главный признак сильной зависимости, когда утром, просыпаясь, человек ищет дозу алкоголя, чтобы реабилитироваться после вчерашней попойки. И по совету друзей выпивает бутылку-две пива. Это — ярко свидетельствует о том, что организм человека, его психика попали в надежный алкогольный капкан", — заявила нарколог.

В том случае, когда человек уже живет по принципу лечения вчерашнего отравления, принимая очередную порцию алкоголя, лечит подобное подобным — речь идет о второй стадии алкоголизма. В этом случае начинаются длительные запои, а человек очень редко самостоятельно способен вырваться из таких этаноловых сетей. Здесь необходима помощь специалистов — наркологов, психологов, поддерживающая медикаментозная терапия. 

Можно ли "культурно" выпивать

Многие выходцы из бывшего СССР, выезжая на отдых или по делам в страны ЕС зачастую с недоумением смотрят на европейцев, которые разбавляют бокал красного вина минеральной водой, считая, что это — за гранью дозволенного. С вопросом на лице они взирают и на тех жителей старушки-Европы, кто заказывает лишь 50 граммов коньяка и смакует эту дозу в течение всего вечера.

Вино
© Sputnik/ Виталий Аньков
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На уровне стереотипов у многих жителей нашей республики таких людей, наслаждающихся вкусом и букетом напитка, а не его количеством, принято считать чуть ли не "слабаками", а в знаменитом фильме Леонида Гайдая "Операция Ы", "Балбес", сыгранный Никулиным, и вовсе был готов жестоко отомстить за разбитые вдребезги пол-литра. 

"Сегодня многие люди выступают за здоровый образ жизни, правильное питание, занятия спортом. В этих условиях небольшие дозы качественного алкоголя, которые человек позволяет себе выпить лишь изредка в компании друзей и близких, становятся неким приятным бонусом, средством расслабления. В таких случаях присутствует культура потребления алкоголя и действует принцип: лучше меньше, да лучше", — отметила Федорова.  

По словам нарколога, в праздники, в те редкие моменты, когда удается посидеть со всей семьей за столом, человек может выпивать в меру, на подсознательном уроне понимая, что та легкая эйфория, которая наступает после принятия рюмки качественного алкоголя, позволяет и держать себя в форме в течение всего вечера, и иметь приподнятое настроение.

Теги:
пьяницы, похмелье, алкоголики, застолье, реабилитация, алкоголизм, коньяк, водка, пиво, зависимость, алкоголь, вино, Лилия Федорова, Молдова, Кишинев
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