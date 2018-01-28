Барон о том, есть ли у молдавских цыган дар гипноза и предвидения

Сбываются ли предсказания представительниц древнего народа, и что такое цыганский гипноз: об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал барон всех ромов республики Артур Черарь

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

"Позолоти ручку, о твоей судьбе все расскажу", — многие часто слышали от цыганок такие слова. Между тем, люди, верящие в предсказания, довольно серьезно относятся к пророчествам, считая, что именно представительницы народа ромов, как никогда точно способны предсказать весь последующий путь человека, лишь взглянув на линии на его ладони, или разложив карты.

Одни покорно воспринимают это, как данность и рок, другие улыбаются и считают забавным народным аттракционом.

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Правда ли, что цыганки, обладают даром предсказания и гипноза, а гадая по руке, не всегда говорят всю правду о судьбе человека, чтобы не программировать его психику на негатив?

Об этом корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова рассказал барон всех ромов республики Артур Черарь.

"Мы верим в Бога, но никто не доказал, что его нет. Людям свойственно верить и в другие явления, которым они сами на подсознательном уровне придают чудесный, магический характер. И нельзя отрицать, что предсказания цыганок не сбываются, и они не обладают даром предвидения", — заявил Черарь.

По словам лидера всех ромов, дар предсказания будущего, владение гипнозом — это не совсем те вещи, которым можно обучиться за несколько месяцев или лет. Эти способности заложены глубоко в истории, в корнях народа ромов, и являются почти наследством, способностями, передающимися по цепочке вверх на протяжении столетий.

"Исторически ромы — очень древний народ. Мы вышли из Индии, из древней цивилизации. Издревле передаются из поколения в поколение и способности к предвидению будущего. Это вошло в генетику нашего народа, и это — дар, отработанный веками", — сообщил собеседник.

Естественно, предсказания цыганок должны опираться на какой-нибудь научно-обоснованный факт. Современная практическая психология сегодня рассматривает такое явление, как нейролингвистическое программирование. Ученые-психологи считают, что, вводя человека в состояние легкого транса посредством гипноза, цыганки программируют его психику на определенные события, в результате чего человек поражается способностям представительниц этого народа. С учеными частично согласен и барон всех ромов.

"Большинство представительниц народа ромов владеют нейролингвистическим программированием, являются тонкими психологами, обладают мощным даром гипноза. Поэтому цыганские предсказания — это мастерство, умение, это — не вымысел и существует реально. Цыганка может видеть не столько будущее человека, сколько улавливать его психотип, возможное дальнейшее поведение и вытекающие из него последствия", — подчеркнул Черарь.

Однако по словам собеседника бывают и действительно чудесные случаи. К примеру, трудно объяснить те моменты, когда ромы обращались за помощью к старой цыганке, когда у них что-то болело. Пожилая женщина могла приложить руку, прочитать молитву, "заговорить" хворь, и боль отступала.

"В таких случаях найти рациональное зерно сложно, и остается объяснять такие исцеления только чудом, особыми способностями пожилых цыганок", — заявил собеседник.

Все ли договаривают цыганки?

Часто представительницы народа ромов гадают по руке, разглядывая в линиях на ладони все жизненные перипетии, которые были ранее, и все, что может ждать человека впереди. Однако не у всех жизнь складывается, как по маслу, а цыганка может разглядеть на ладони малоприятные для человека события, включая тяжелые болезни, "казенный дом" или серьезные потрясения в личной жизни.

Все ли договаривают цыганки человеку, которому гадают по руке, или предпочитают недоговаривать то, что им подсказывают основы хиромантии?

"Идея и мысль, как правило, имеют свойство материализоваться. Так же происходит и в случае с предсказаниями: если цыганка запрограммирует человека на негатив, он сам может ускорить приход в свою жизнь деструктивных событий. Поэтому ради благих, хороших, жизнеутверждающих мотивов, цыганки не говорят всего, если видят по ладони, что того, кому гадают, ждут серьезные неприятности. Человека можно и нужно немножко обмануть, чтобы он был настроен только на позитив", — заявил Артур Черарь.

По словам барона всех ромов, даже ему цыганки не договаривали всего, что видели на ладони, что потом можно было проследить по ходу жизни.

Верю — не верю…

Древнекитайский философ Лао-цзы говорил: "Предсказывать можно все, кроме будущего". Конечно, можно верить или нет в то, что пророчит цыганка, взглянув в глаза человеку или "прочитав" линии на его руке. Но многим из нас свойственно надеяться на лучшее, быть твердо уверенным, что завтра будет легче, что наступит все-таки эта белая полоса в жизни, что финансовые трудности уйдут, а счастье заглянет в дом, обнимет и согреет. Веры у человека не отнять, а пока — так, и у цыганок будет повод сеять оптимизм в умы и души жителей нашей республики.