"Оттенки серого": почему жители Молдовы одеты в темные вещи зимой

Имиджмейкер Людмила Ройбу рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему жители молдавских городов не хотят выделяться из толпы и ходят в серой и черной одежде, зачастую сливаясь в единую массу

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Пятьдесят оттенков серого — так сегодня, охватив невооруженным глазом потоки людей на улицах молдавских городов, можно охарактеризовать стиль верхней одежды, которого придерживается большинство жителей нашей республики.

Чем вызван этот парадокс: остатками советского менталитета, когда кроме серых, черных и коричневых пальто в магазинах ничего не было, и люди вынуждены были в них ходить, либо психологическим фактором —нежеланием выделяться, быть неприметным, чтобы не прослыть "белой вороной" в единой массе сероодетых людей?

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Ответ на этот вопрос корреспондент радиостудии Sputnik Молдова искал в беседе с одним из известных имиджмейкеров республики Людмилой Ройбу.

По словам собеседницы, жители нашей страны приобретают теплые вещи, куртки и пальто, именно серых и черных оттенков, основываясь на том, чтобы предмет верхней одежды был практичным и немарким. Это вызвано не неприязнью к моде, а, скорее, отсутствием необходимых средств на излишества, такие, как обновление зимнего гардероба хотя бы раз в год.

"Помимо этого, спрос рождает предложение. Достаточно зайти на вещевой рынок, и вы увидите, что в большинстве киосков продаются куртки и пальто именно серо-черных тонов. Продавцы подстраиваются под покупателей, однако возникает такое ощущение, что все реализуемые вещи пошиты на одной фабрике, вернее сказать в каком-то китайском или турецком подвале. Хотя по их цене так не скажешь", — отметила Ройбу.

Как уточнила имиджмейкер, даже ту черную или серую вещь, которую традиционно покупает житель республики на рынке, можно сделать не такой невзрачной и неприметной. Как в случае с мужскими куртками и пальто, так и с женскими, с традиционным черным и прозаичным "рыночным рубищем", можно использовать яркий аксессуар — будь то крупновязаный шарф или шапка, стильные перчатки, сумка или рюкзак.

"Надо отметить, что молдавские бренды начали задавать тон в моде зимнего сезона 2017-2018. В сравнении с невзрачными вещами с рынков, некоторые молдавские фабрики выпускают пальто и куртки из качественных, натуральных материалов, с включением всевозможных аксессуаров, стильно покроенные и радующие глаз. Более того, отечественные производители начали радовать покупателя и цветовой палитрой выпускаемого трикотажа. Ведь, скажем, под ту же черную куртку или пальто очень кстати придется яркая водолазка, батник или джемпер", — заявила Ройбу.

По словам эксперта, отдохнуть от надоевших зимних вещей, жители страны смогут весной нынешнего года, тем более, что модные тренды-2018 тяготеют к ярко цветовой гамме.

"В сезоне весна-лето-2018 набирают популярность яркие цвета в одежде — синие, красные, пурпурные. Рубашки или блузки этих цветов можно умело комбинировать со стильными брюками или джинсами, придавая своему образу особую индивидуальность", — резюмировала собеседница.