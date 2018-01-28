Кебаб по-молдавски или путевка на кладбище

Почему данное блюдо ближневосточной кухни является губительным для здоровья и ведет к развитию тяжелых хронических заболеваний, нередко заканчивающихся летальным исходом

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Кебаб, столь любимый молодежью, является блюдом, способным подорвать здоровье при систематическом его употреблении в пищу. Прежде всего, любители этого сомнительного ближневосточного лакомства рискуют со временем заработать ожирение и, как следствие, сахарный диабет.

По мнению ряда молдавских диетологов, высказавшихся на эту тему в эфире радиостудии Sputnik Молдова, систематическое поедание таких сомнительных "деликатесов" арабской кухни детьми и подростками недопустимо.

В частности, как заявила корреспонденту Sputnik Молдова врач-диетолог Татьяна Козариз, если ребенок или молодой человек будет есть поедом блюда арабского фаст-фуда, у него очень быстро может развиться ожирение.

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Эксперт отмечает, что в подростковом возрасте жировые клетки активно размножаются, а бесконтрольное употребление кебабов, шаурмы и картошки-фри, обильно запитое сладкой газированной водой приводит к мгновенному набору веса.

"Кебаб — это огромное количество калорий, особенно если его употреблять во второй половине дня, когда мы не успеваем "сжечь" содержащиеся в это блюде калории. Соответственно идет набор веса. Особенно жалко смотреть на детей, которых родители кормят этим. У ребенка 10-11 лет должен сформироваться правильный гормональный статус. А родители идут и покупают детям гамбургеры и кебабы, полностью нарушая процесс метаболизма у ребенка. В итоге — повышенное число случаев ожирения среди детей", — подчеркнула диетолог.