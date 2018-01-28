Молдова может лишиться своего последнего богатства

Почему Молдова может остаться без знаменитых черноземов и рискует со временем превратиться в пустыню: об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал эколог Владимир Гараба

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Американские климатологи заявили об активизации глобального потепления. Они прогнозируют, что на территории Восточной Европы температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а влажность может вырасти до 100 процентов, в результате чего 30 градусов будут ощущаться, как 48, а в 35 градусов жары человек будет себя чувствовать, как при 53 по Цельсию.

Между тем, судя по некоторым зимним месяцам последних нескольких лет, в том числе по декабрю прошлого, 2017 года, можно поверить в эти научные изыскания американских экспертов.

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Мы решили выяснить: к чему может привести глобальное потепление Молдову, и почему со временем наша республика может остаться без плодородных черноземных почв?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эколог, председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Владимир Гараба.

"Исследования показывают, что наша республика подвергается негативному влиянию глобального потепления. Если темпы общемирового повышения температур будут расти, это, естественно, затронет и Молдову. Лето в Молдове станет более дождливым, республику часто будут накрывать проливные дожди. Постепенно, обилие осадков может привести к исчезновению плодородного слоя почвы, а территория республики может стать больше похожей на пустыню, чем на цветущий край", — подчеркнул собеседник.

По словам эколога, повышение средней температуры на три градуса может привести к тому, что климат в Молдове будет более похож на тот, что господствует в Турции, в 550-700 километрах от нашей республики.