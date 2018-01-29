Как молдавский священник выиграл миллион в государственной лотерее

И в Кишиневе чудеса случаются – священник стал миллионером: узнайте, как это произошло

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Если в столице Молдовы и происходили подлинные чудеса, то уж точно это было не в наше время.

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История эта, если верить сайту OldChisinau, случилась в 1930-е годы. Несказанно повезло одному из кишинёвских священников Теодору Харя.

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Служитель культа действительно стал миллионером, выиграв лотерею, проводимую неким Георге Стэною. Случилось это как раз на 90-летие священнослужителя. Точнее, лотерею выиграл внук Теодора Харя, подаривший выигрыш, один миллион румынских леев, своему деду на день рождения.

Сохранилось даже сообщение в прессе, информирующее об этом экстраординарном случае. На фотографии, опубликованной вместе с этой информацией, изображены сам священник и его внук, вручающий деду лотерейный билет.

Что священник сделал с этой круглой суммой, к сожалению, не сообщается.