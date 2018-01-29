Фотофакт: когда еще жители Кишинева были столь сплочены - узнайте место по фотографии

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik, Николай Костыркин. В случае с такой фотографией даже не важна ее точная датировка. Важно другое — то, что происходило для кого-то неимоверно давно, а для кого-то будто бы вчера.

А в хорошем смысле слова эпичность этой фотографии, сделанной когда-то известным в Молдове фотографом Игорем Зениным, очевидна. На снимке мы видим множество молодых людей, почти что строем направляющихся куда-то со связками прутьев, которые, видимо, будут приспособлены для мётел. Перед нами — картина, предварявшая давно забытое слово — субботник.

Для кого-то подобные мероприятия — просто хорошее воспоминание о годах юности. Для кого-то — повод похихикать над "тоталитарностью" ушедшей эпохи. Благо одиозная в нынешнем восприятии надпись и изображение вождя революции на заднем плане снимка располагают к некоей иронии.

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Но, чем дальше мы отдаляемся от того периода, тем явственнее для нас недостаток коллективного единства с целью сделать что-то полезное для самих себя, для общества. Даже — вместе навести порядок на улице, в парке, где бы то ни было в родном городе.

И назойливая мысль не дает спокойно оторвать взгляд от такого фото — а ведь раньше как-то могли, как-то делали!

Ну а тем, кто любит наш общий Кишинев, предлагаем узнать место, запечатленное на фотографии.