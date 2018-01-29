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Полиция проводит проверки водителей на трезвость

Когда в Молдове нетрезвых водителей будут пожизненно лишать прав

© Sputnik/ Юрий Стрелец
Общество
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В Национальной инспекции пробации воспринимают езду в состоянии алкогольного опьянения как покушение на убийство

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Национальная инспекция пробации Молдовы приступает к разработке четкого механизма по наказанию за езду в нетрезвом виде.

Олег Кожокару
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как пояснил для Sputnik заместитель директора этого ведомства Геннадий Чебан, самой крайней мерой будет пожизненное лишение права на вождение автомобиля.

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Специалист отметил, что высокие штрафы, не так давно введенные за это правонарушение, не дали нужного эффекта: число лиц, стоящих на учете в инспекции пробации за езду в нетрезвом виде, возросло в 2017-м году на 700 человек. Поэтому новые меры будут бить не только по кошельку. Так,  ведомство предлагает сразу лишать прав тех водителей, которые впервые попались пьяными за рулем. Сейчас сданная мера действует не для всех, пояснил специалист.

"Если за езду в нетрезвом виде наложено административное наказание, полиция сразу изымает права на месте. Но если речь идет об уголовном эпизоде, тогда решение принимает суд. Дело может находиться в инстанции и полгода. И все это время человек пользуется правом водить автомобиль. Мы хотим изменить этот механизм ", — пояснил Чебан.

В случае, если правонарушение будет совершено повторно, власти предлагают полностью аннулировать водительское удостоверение нарушителя.

Морг
Wikipedia
В Молдове за пьянство за рулем могут наказать работой в морге

Далее он должен будет пройти программу, которую разработает инспекция  пробации. Например, отработать  определенное число часов  на благо общества. Версия общественно-полезных работ в морге всерьез рассматривается ответственными структурами.

"Мы установим, сколько это будет дней. Примерно от 5-ти до 15-ти. Пусть видят, к чему может привести вождение в нетрезвом состоянии. Санитары получают мало, поэтому они всегда нужны. Мы не первые, кто выходит с такой инициативой. Такую практику мы видели в Таиланде и США", — рассказал собеседник.

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Не исключено, что работы в морге будет недостаточно, чтобы искупить вину. Далее последует программа по реабилитации: например, запрет на потребление алкоголя сроком на 1 год.

"Мы разработаем концепцию, возможно это будет еженедельное тестирование", — пояснил замглавы инспекции пробации. И только после этого горе-водитель получит право опять записаться в автошколу и пересдать на права.

Как пояснил Геннадий Чебан, третьего шанса у любителей выпить и сесть за руль уже не будет. В таком случае лишение права на вождение автомобиля будет пожизненным. Чиновник отметил, что ведомство рассматривает езду в нетрезвом виде как покушение на убийство. А предложенные инспекцией пробации меры еще предстоит обсудить со специалистами.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (261)

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Теги:
алкогольное опьянение, водитель, лишение родительских прав, Геннадий Чебан, Молдова, Общество
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