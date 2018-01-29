В Тирасполе установлен памятник жертвам Холокоста

Памятник жертвам Холокоста открыли в Приднестровье в воскресенье

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. На черной мраморной плите памятника, открытого в Тирасполе в воскресенье, написано: "Памяти невинно убиенных в годы фашистской оккупации города Тирасполь 1941-1944 гг.".

© Sputnik / Vladimir Polusatov Иосиф Белоус: в Холокост уничтожено гораздо больше людей, чем вы можете представить

Почетное право открыть памятник было предоставлено председателю еврейской общины Молдовы Александру Билинкису и бывшей узнице фашизма Сюзанне Лебедевой.

"Люди на приднестровской земле всегда жили большой интернациональной семьей. Горе ближнего, вне зависимости от национальности, расценивалось как общая боль", — сказал на митинге председатель Верховного Совета парламента Приднестровья Александр Щерба.

В Кишиневе открылся Центр-музей памяти жертв Холокоста>>>

Собравшиеся возложили цветы к монументу и минутой молчания почтили память всех жертв немецко-румынской оккупации в годы Великой Отечественной войны.

По разным оценкам, в Приднестровье в тот период погибло более 40 тысяч евреев.

Ежегодно 27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года.