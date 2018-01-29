В Тирасполе установлен памятник жертвам Холокоста

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. На черной мраморной плите памятника, открытого в Тирасполе в воскресенье, написано: "Памяти невинно убиенных в годы фашистской оккупации города Тирасполь 1941-1944 гг.".
Почетное право открыть памятник было предоставлено председателю еврейской общины Молдовы Александру Билинкису и бывшей узнице фашизма Сюзанне Лебедевой.
"Люди на приднестровской земле всегда жили большой интернациональной семьей. Горе ближнего, вне зависимости от национальности, расценивалось как общая боль", — сказал на митинге председатель Верховного Совета парламента Приднестровья Александр Щерба.
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Собравшиеся возложили цветы к монументу и минутой молчания почтили память всех жертв немецко-румынской оккупации в годы Великой Отечественной войны.
По разным оценкам, в Приднестровье в тот период погибло более 40 тысяч евреев.
Ежегодно 27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года.