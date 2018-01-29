Корь добралась и до Молдовы: как себя чувствует заболевший малыш

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Семимесячный ребенок, у которого диагностировано заболевание корью, заразился на Украине. Об этом в понедельник заявил журналистам глава столичного управления здравоохранения Михай Молдовану.

"Это первый случай в Молдове. Речь идет о семимесячном ребенке из Глодянского района. Вирус принесен из Украины, где, как вы знаете, объявлена эпидемия", — сказал Молдовану.

По его словам, пациент госпитализирован в больницу Бельц.

"Его состояние удовлетворительное. Ребенок не был вакцинирован. Вместе с мамой был на Украине, где и заразился", — подчеркнул Молдовану.

Как уточнил чиновник, в последние десять лет в Молдове не было своих случаев заболевания корью.

"Все заболевшие, которых были единицы, заразились за границей. В 2014 году это произошло в последний раз. Тогда были два случая. Люди заразились в России", — сказал Молдовану.

По его словам, эпидемия из Украины не перейдет границу и не распространится в Молдове.

"У нас почти 90% людей — вакцинированы, чего нельзя сказать о странах-соседях. В Украине и Румынии очень низкий уровень вакцинации, что и привело к появлению заболевания. Вакцинация в установленные сроки – главный способ избежать заболевания корью. Также консультация врача в случае появления симптомов болезни – температура, слабость, рвота", — заключил Молдовану.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем.