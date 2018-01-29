Ушел из жизни бывший премьер-министр Молдовы Ион Чубук

Он руководил правительством в самые тяжелые годы для экономики Молдовы - с января 1997 года по февраль 1999 года, когда страна, как и весь мир, переживала острый экономический кризис

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Видный политический деятель Ион Чубук (он же — бывший премьер-министр Республики Молдова) скончался в Кишиневе в возрасте 73 лет.

Он руководил правительством с января 1997 года по февраль 1999 года, когда страна, как и весь мир, переживала тяжелый экономический кризис.

Ион Чубук родился в селе Хэдэрэуць, район Окница. Окончив Одесский сельскохозяйственный институт, он работал агрономом, а затем занимал различные руководящие должности.

С 1984 года по 1986 был назначен первым заместителем председателя Госплана МССР, затем, до 1990 года, работал заместителем главы Агропромышленного союза Молдавской ССР. В годы обретения Республикой Молдова независимости стал первым заместителем министра национальной экономики, первым вице-премьером правительства.

В 1992-1994 годах занимал должность первого вице-министра иностранных дел, а позже — первого вице- министра экономики Республики Молдова.

Коллектив Sputnik Молдова выражает глубокие соболезнования семье, а также близким и родным Иона Чубука — пусть ему земля будет пухом…