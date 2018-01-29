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апелляционная палата

АП ужесточила наказания по делу о взрыве в столовой "La soacra"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Взрыв в центре Кишинева (48)
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После рассмотрения в Апелляционной палате – сроки виновным по делу о взрыве в столовой "La soacra" увеличены

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Трем из четырех осужденных по делу о взрыве в столовой "La soacra" Апелляционная палата Кишинева (АП) увеличила сроки заключения. Такое решение инстанция приняла по итогам заседания в понедельник. 

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Взрыв газового баллона в столовой, расположенной у Центрального рынка в Кишиневе, произошел днем 9 января 2016 года. В результате в больницы доставили около двух десятков человек, почти всех пришлось госпитализировать. У большинства пациентов были ожоги 15-20% тела, а трое пострадавших были сначала помещены в реанимацию, а затем перевезены на лечение в Румынию. Впоследствии в Кишиневе скончался мужчина, а в Бухаресте умерли все три транспортированные туда женщины.

В итоге администратора заведения Алину Ярына кишиневский суд признал виновной и приговорил к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы. Ее адвокат этот вердикт опротестовал и позже АП уменьшила срок ее заключения до трех с половиной лет тюрьмы с отбыванием в женском пенитенциаре открытого типа.

В понедельник же судья Апелляционной палаты Оксана Робу озвучила приговоры для четырех других осужденных по делу о взрыве.

Как сообщил журналистам прокурор Серджиу Бригай, второму администратору столовой и супругу Алины Ярына Андрею оставили в силе приговор первой инстанции – то есть шесть лет лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа, а также запрет управлять торговыми точками сроком на два года. Его адвокат Александру Змеу сообщил о намерении оспорить это решение, так как сторона защиты настаивала на отбывании наказания в тюрьме открытого типа.

Как подчеркнул прокурор, начальнику отдела противопожарной безопасности пожарной части столичного сектора Центр Серджиу Попелу увеличили срок заключения с шести до семи лет. 

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Также, по словам Бригай, главный специалист отдела регулирования работы учреждений общественного питания управления в примэрии Кишинева Людмила Бошканян была приговорена к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Такой же срок получил помощник санитарного врача Центра общественного здоровья Кишинева Василий Тома, которого признали виновным в служебной халатности и по статье 328 УК РМ.

"Они должны были предотвратить использование газового баллона. Их признали виновными и в пассивной коррупции", — сказал Бригай. 

При этом, изначально суд первой инстанции полностью оправдал Бошканян, не найдя в ее действиях состава преступления, а Тома тогда получил два года тюрьмы с испытательным сроком в четыре года.

Мотивационную часть своего решения Апелляционная палата представит 28 февраля.

Адвокат потерпевших сообщил журналистам, что готовит гражданский иск и будет требовать у ответственных структур, местных властей возмещение ущерба.

Тема:
Взрыв в центре Кишинева (48)

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Теги:
столовая, ужесточение, приговор, взрыв, Апелляционная палата, "La soacra", Молдова
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