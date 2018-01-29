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Центральный рынок Кишинева

Мы за базар в Кишиневе, мэрия говорит подождать

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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"Ответом" за базар: в ближайшие две недели мэрия Кишинева предложит пути решения всех насущных проблем столичных рынков

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности мэра (примара) Кишинева Силвия Раду заинтересовалась расположением столичных рынков. Чиновница поручила руководству управления торговли мэрии Кишинева найти в течение двух недель решение вопроса о перемещении базаров, которые находятся на частных земельных участках, сообщает sputnik.md.

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Таким образом, все рынки за исключением Центрального, который размещен на муниципальном участке земли, должны быть перенесены на другое место.

"Благодаря реализации этого плана в будущем можно избежать таких ситуаций, как на рынке, расположенном на улице Богдан Воевод, который будет закрыт из-за того, что владелец земельного участка решил использовать его в других целях", — сказала Раду на заседании муниципальных служб в понедельник.

Руководитель главного управления торговли, общественного питания и оказания услуг мэрии Марчел Замбицки заявил, что для такой реорганизации необходимо очень скрупулезное исследование.

"У нас должен быть план по перемещению всех рынков, которые не находятся на участках, принадлежащих муниципию", — отметила Раду, добавив, что этот вопрос должен быть вынесен и на публичное обсуждение.

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Теги:
перенос, рынок, мэрия, Силвия Раду, Молдова, Кишинев
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