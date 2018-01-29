Мы за базар в Кишиневе, мэрия говорит подождать

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности мэра (примара) Кишинева Силвия Раду заинтересовалась расположением столичных рынков. Чиновница поручила руководству управления торговли мэрии Кишинева найти в течение двух недель решение вопроса о перемещении базаров, которые находятся на частных земельных участках, сообщает sputnik.md.
Таким образом, все рынки за исключением Центрального, который размещен на муниципальном участке земли, должны быть перенесены на другое место.
"Благодаря реализации этого плана в будущем можно избежать таких ситуаций, как на рынке, расположенном на улице Богдан Воевод, который будет закрыт из-за того, что владелец земельного участка решил использовать его в других целях", — сказала Раду на заседании муниципальных служб в понедельник.
Руководитель главного управления торговли, общественного питания и оказания услуг мэрии Марчел Замбицки заявил, что для такой реорганизации необходимо очень скрупулезное исследование.
"У нас должен быть план по перемещению всех рынков, которые не находятся на участках, принадлежащих муниципию", — отметила Раду, добавив, что этот вопрос должен быть вынесен и на публичное обсуждение.