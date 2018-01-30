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Реформа юстиции: что ждет судей и граждан Молдовы

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Министр юстиции Молдовы рассказал о реформировании судов, применяемом наказании к виновным в преступлениях, оценке судей и других изменениях, которые ждут систему в 2018 году

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Большинство планируемых изменений в сфере юстиции планируется принять до окончания весенне-летней сессии парламента, заявил во вторник в ходе пресс-конференции министр юстиции Молдовы Александру Тэнасе. 

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Профессиональные качества и ответственность судей

Министерство юстиции намерено предложить изменение законодательства и сосредоточиться на профессиональных качествах и неподкупности судей.

Как сообщил Тэнасе, начатая в 2011 году реформа юстиции провалилась и сейчас нужно принять меры, чтобы изменить ситуацию.

Глава Минюста обратил внимание, что за последнее время "судьи были сменены, примерно, на 30% — по большей части это новые молодые люди, которые не были замешаны в коррупционных скандалах". 

"Реформу в сфере юстиции нельзя провести только административными действиями. Все, что можно было сделать на законодательном уровне, — сделано. У нас проблема, – как судьи понимают свой статус. Независимость судей – это не их привилегия, это привилегия населения", — сказал Тэнасе.

Поэтому планируется разработка поправок, чтобы установить эффективный механизм ответственности судей. Кроме того, Минюст будет настаивать на постоянной оценке судей.

Как отметил Тэнасе, при назначении судей будут применяться такие механизмы, чтобы магистраты не попадали в систему по блату. Также планируется оценить механизм назначения, который существует в Высшем совете магистратуры. Минюст будет настаивать на ограничении полномочий министра юстиции, генпрокурора и главы ВСМ в вопросе назначении судей. 

"Провал по критерию неподкупности послужит поводом для освобождения судей от занимаемой должности. Этот процесс может проходить очень быстро", — сказал Тэнасе. 

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Реструктуризация судебной системы

Еще одно изменение, которое ждет систему, это переформирование судебных инстанций. В частности, речь идет о специализации Кишиневского суда. Бывшие районные суды будут переформированы.

Тэнасе обратил внимание, что появится разделение судов по типам дел – уголовное, гражданское и т.д. Как пояснил министр, это делается для того, чтобы человек знал, куда ему следует обращаться в той или иной ситуации.

Кроме того, планируется уделить внимание суду второй инстанции – Апелляционной палате (АП).

"У нас есть АП в Кишиневе, которая перегружена и рассматривает порядка 40% всех дел. Но есть и другие АП в Бельцах и Кагуле, которые гораздо менее загружены. Мы рассмотрим, насколько возможно перераспределение обязанностей", — сказал министр. 

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Также в Молдове исчезнут судьи по уголовному преследованию. Вместо них появятся судьи по свободам и правам.

"Судьями по свободам и правам будут новые люди, не бывшие прокуроры, полицейские или судьи", — пояснил Тэнасе.

Наказание за преступление и предварительная мера

По словам министра юстиции, проблема судебного контроля над предварительной мерой заключения остается в Молдове проблемой.

"У нас большое число предварительных арестов, очень много обвинительных приговоров. Административно невозможно изменить эту статистику. Решение суда должно основываться на нормативных актах", — сказал Тэнасе.

В результате изменений планируется снизить на 30-40% количество применяемых предварительных мер. Также министерство юстиции намерено внести ряд поправок, которые касаются работы Высшей судебной палаты, а именно открытости судебных решений по уголовным делам. 

"Когда высшая инстанция высказывается по делу конкретного человека, он должен присутствовать при этом", — сказал глава Минюста.

Кроме того, министр считает, что в республике еще одной проблемой являются санкции за совершенные нарушения.

"Есть слишком серьезные, непропорциональные поступкам санкции, из-за чего мы можем удвоить количество заключенных. Я бы сделал ставку на неизбежность наказания, а не на сами санкции. Если человек будет знать, что его неизбежно накажут, то не будет нарушать, вне зависимости от того, грозит ему один год или пять", — сказал Тэнасе.

Как уточнил министр, планируется, чтобы в сентябре-октябре в системе уже появились новые люди, и суды были распределены по типам.

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Теги:
судья, изменение, реформа, уголовное дело, суд, Министерство юстиции, Александру Тэнасе, Молдова
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