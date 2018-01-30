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Рынок Алешина

Хроники последних дней Алёшинского рынка, или трагедия маленьких людей

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Елена Комолова
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (269)
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Корреспондент Sputnik своими глазами увидел то, как умирает Алешинский рынок – легендарная торговая точка отживает свои последние деньки, на ее месте будет построен огромный гипермаркет с автомобильной стоянкой

Вряд ли это оскал капитализма, когда на место старого уклада жизни приходит новый, более современный. Жизнь течет своим чередом, все меняется, — ничего не меняется, когда речь идет о судьбах людей, все приобретает иной – мелодраматический оттенок.

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© Sputnik.
Хроники последних дней Алёшинского рынка

С 1 февраля на Рышкановке не станет продуктового рынка, именуемого в народе – Алешинским. Расположенный на улице Богдан Воевод, он хоть и находится рядом с продуктовыми магазинами (два крупных ритейлера в пределах 500-800 метров, третий – вот-вот будет построен на кругу  с центральной Типографией), был долгое время единственным местом в районе, где всегда можно было купить свежие фрукты и овощи, мясо, рыбу. Также там торговали одеждой, строительными материалами, запчастями. Местные торговцы любили рассказывать легенды, как к ним приходили за покупками депутаты, министры и даже бывший мэр Дорин Киртоакэ. У него, кстати, часто прорывало трубу, и он был частым клиентом "бутиков сантехники", тарился разводными ключами, вентилями, прокладками и прочей экипировкой для унитазов.

"Я на этом рынке работала 25 лет, мне будет что вспомнить…" — Татьяна раскладывает детскую обувь и с дрожью в голосе разговаривает с нами. Она еще не свыклась до конца с мыслью  о том, что ей негде будет работать.

Конечно, альтернативу торговцам предложили – это или близлежащий торговый центр, или рынок на Каля Басарабией. Каждый выбирает уже то, что выгодно владельцу торговой точки.

К слову сказать, произошло это  после того, как проблема ликвидации рынка на улице Богдан Воевод стала поводом для жесткого разговора исполняющей обязанности примара Сильвии Раду с чиновниками примэрии и претуры Рышкановки.

Рынок Алешина
© Sputnik / Nicu Goncear
Рынок "Алешина"

Оказывается есть целая стратегия развития внутренней торговли, принятая в 2015 году. В соответствии с этим документом, в каждом секторе столицы должны быть организованы муниципальные агропродовольственные рынки, которые конкурируют с коммерческими рынками. Но сначала нужно провести исследование, чтобы понять, сколько именно рынков нужно Кишиневу и где они должны быть расположены. Так вот, оказывается за много лет в столице не было таких исследований.

"Мы работаем еще два дня – 30 и 31 января, а потом нужно будет вывозить все, вплоть до этого железного лотка", — Алевтина торгует  кормом для животных уже много лет, знает всех владельцев собак в округе. Куда податься – не решила…

Еще будучи мэром, Дорин Киртоакэ три года назад обещал торговой сети "Kaufland" найти подходящие участки для строительства супермаркетов — от 15 до 20 тысяч квадратных метров. Магазины, планировалось, что будут управляться из Румынии, ассортимент будет практически идентичен румынскому: товары из Европы по сниженным ценам — продукты, бытовая химия, косметика, товары для дома, одежда, книги, игрушки, постельное белье.
Вероятно, первый "Kaufland" будет открыт именно на Рышкановке – Киртоакэ уже не мэр. Но дело его живет… 

  • Рынок Алешина
    Рынок "Алешина"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Рынок Алешина
    Рынок "Алешина"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Рынок Алешина
    Рынок "Алешина"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Рынок Алешина
    Рынок "Алешина"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Рынок Алешина
    Рынок "Алешина"
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Рынок Алешина
    Рынок "Алешина"
    © Sputnik / Nicu Goncear
1 / 6
© Sputnik / Nicu Goncear
Рынок "Алешина"

Кстати, в Кишиневе действуют 39 коммерческих рынков, среди которых 17 смешанного типа, 6 — промышленных товаров, 8 цветочных и рынок товаров "секонд-хэнд". Городские рынки обеспечивают рабочие места для 14 000 человек.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (269)

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Теги:
закрытие, рынок Алешина, Кишинев, Общество
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