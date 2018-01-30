Минздрав Молдовы о пересмотре тарифов на медуслуги и цен на лекарства

Изменятся ли цены на лекарства и сколько граждане Молдовы будут платить за медицинские услуги - в Минздраве рассказали о том, снизятся ли тарифы и подешевеют ли медпрепараты

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Главный вопрос, который интересует большинство населения Молдовы, когда ждать снижения тарифов на медицинские услуги и цен на лекарства. Минздрав республики обнадеживает — изменения тарифов и цен ожидается, правда, не конкретизирует, в какую сторону может произойти этот пересмотр и когда он все-таки произойдет.

На конференции о приоритетах министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на 2018 год, которая состоялась во вторник, чиновники не дали четкого ответа на вопрос о том, когда изменятся тарифы на медуслуги и цены на лекарства.

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"Что касается пересмотра тарифов и методологии их расчета, то мы находимся в процессе создания рабочей группы, в задачи которой будет входить не только пересмотр тарифов, но и новый подход, что в последствие повлияет на медицинские услуги", — сказала государственный секретарь по вопросам социального и медицинского страхования Неля Русу.

Госсекретарь по вопросам медицинской помощи Родика Скутелник рассказала о перспективах изменений цен на лекарства в условиях поведения ослабления курса доллара.

© Sputnik / Irina Leahova Тарифы на платные медуслуги в Приднестровье - ожидать ли повышения

"Говоря о ценах на медикаменты. Действительно министерство здравоохранения находится в процессе пересмотра. И совместно с национальным агентством по лекарствам и медицинским изделиям в контексте разделения компетенций предпримет необходимые меры", — сказала Скутелник.

В феврале 2017 года тарифы на одни медицинские услуги в Молдове выросли минимум в два раза, а на некоторые максимум составил 30 раз. По этому поводу в парламенте рассматривался вотум недоверия занимавшей на тот момент пост министра здравоохранения Руксанде Главан, однако тогда депутаты отклонили отставку главы профильного ведомства. Против повышения тарифов на медицинские услуги выступил и омбудсмен Михаил Которобай. Затем депутаты парламента Молдовы приняли решение отправить на доработку методологию расчета стоимости платных медико-санитарных услуг.