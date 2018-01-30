Почему молдавские врачи уезжают работать за границу

Многие молдавские врачи уезжают работать за границей, отдавая предпочтение высоким заработкам и более привлекательным условиям труда: как комментируют этот феномен в Минздраве республики

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Медицинская система Молдовы больше всего пострадала из-за кадрового кризиса. Многие молдавские врачи предпочитают уезжать за границу и работать в клиниках ЕС, США или других стран в поисках лучших заработков.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь на пресс-конференции о приоритетах руководимого ею ведомства на 2018 год коснулась темы кадрового кризиса в системе здравоохранения. Минздрав намерен решить проблемы в этой области за счет создания необходимых условий для работы, а также пересмотреть зарплаты медикам.

Генеральный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылка отметил, что в процессе создания находится разработка стратегии о человеческих ресурсах в системе здравоохранения страны.

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"Разработаем программы для сохранения человеческих ресурсов в этой области и обеспечения ее привлекательности, в том числе в сельских районах", — сказал Гылка.

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По его мнению, молдавские врачи устраиваются на работу в больницы других стран, потому что в республике действует хорошая и профессиональная система подготовки медиков. "Мы должны инвестировать в инфраструктуру и трансформировать медицинские учреждения в те, которые обеспечивают качество. Благодаря программам по привлечению хотим сделать так, чтобы коллеги оставались работать в транспарентной, эффективной и качественной системе", — добавил Гылка.