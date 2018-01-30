Раскрыта тайна вертолетов, завезенных в Молдову из Румынии

Таинственный груз – несколько вертолетов попали в Молдову через КПП Леушены, который находится на границе с Румынией: зачем в республику завезли тяжелую технику – что говорят власти

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Молднет охватило новое вирусное видео, снятое священником Ионом Марьяном на контрольно-пропускном пункте Леушены на молдо-румынской границе. На кадрах видно, как через границу перевозят несколько вертолетов. За сутки этот ролик посмотрели тысячи человек, оставив сотни комментариев с самыми разными догадками о том, зачем в страну привезли таинственный груз. Корреспонденты Sputnik разобрались, что это за вертолеты, и каково их реальное предназначение.

Факт перевозки через границу летательных аппаратов подтвердили в Погранполиции Молдовы. "Вертолеты были завезены в Молдову на прошлой неделе, 24 января, через контрольно-пропускной пункт Леушены", — сообщил во вторник Sputnik представитель Погранполиции.

В министерстве обороны Молдовы подчеркнули, что эти вертолеты не имеют никакого отношения к ведомству.

Пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдовы Ирина Гыскэ в комментарии Sputnik рассказала, что речь идет о четырех молдавских вертолетах, которые включены в государственный реестр.

"Эти четыре вертолета Ми-8 принадлежат одному из молдавских операторов. Они работали по контракту в Индонезии и были задействованы в тушении пожаров. Контракт закончился, и вертолеты привези на базу в Кишинев", — сказала Гыскэ.

Она пояснила, что вертолеты доставили морем в румынский порт Констанца, откуда переправили в Молдову.