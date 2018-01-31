Эффект "кровавой луны" можно увидеть на небе Молдовы в среду

"Кровавая луна", Суперлуние и "Голубая луна" – все это жители Молдовы смогут увидеть 31 января

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Редкое астрономическое явление ожидает жителей Земли в среду, 31 января. В том числе и в Молдове люди смогут увидеть "три Луны".

© Sputnik/ Виктор Толочко Астролог о последствиях солнечного затмения

Речь идет о трех астрономических явлениях, "Голубая луна", "Кровавая луна", или лунное затмение, и Суперлуние, которые произойдут одновременно. Сами по себе они нередки, но вместе в последний раз произошли в 1982 году.

"Голубой луной" называют второе полнолуние подряд, которое происходит в одном месяце.

"Кровавая луна" — это затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей.

А Суперлуние – это явление, когда совпадает полнолуние или новолуние с перигеем, то есть моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Как уточняют специалисты, уже днем начнутся фазы Суперлуния, но все их жители Молдовы наблюдать не смогут. Только вечером на территории нашей страны можно будет наблюдать это явление.

© Sputnik / Rodion Proca Странное погодное явление дошло и до Молдовы

Всего частные и полутеневые фазы затмения кроме жителей Молдовы смогут увидеть на юго-западе Европейской территории России, на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и в западной части Кавказа.

Астрологи предупреждают, что во время лунного затмения у человека могут происходить всплески эмоций, появляться дурные и корыстные мысли. Поэтому эксперты советуют крайне внимательно отнестись к себе, к своим чувствам и интуиции.

В дни лунных затмений не исключено появление сложностей. Возможен рост числа аварий.

Следующее полное затмение Луны ожидается 27 июля 2018 года. Оно станет самым продолжительным в этом веке. Длительность составит примерно 103 минут. Его будет хорошо видно в России и странах СНГ. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс.