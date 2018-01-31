Насколько вырастут пенсии в Молдове в 2018 году

Повышение пенсий – 2018: сколько граждан Молдовы смогут получить надбавку к выплате, и на сколько увеличится размер пенсии

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Валоризация пенсий в Молдове будет проходить в несколько этапов и коснется порядка 152 тысяч граждан республики. Как сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь, один приоритетов руководимого ею ведомства на 2018 год касается валоризации пенсий, которая будет проходить в несколько этапов.

"Таким образом, подлежат валоризации пенсии по возрасту для 130 тысяч 748 получателей этих выплат. Кроме того, это касается и 21 тысячи 264 получателей пенсии по инвалидности", — сказала чиновница.

По ее словам, еще один аспект касается ежегодной индексации социальных выплат с 1 апреля, исходя из годового роста индекса цен за предыдущий год. "Прогноз этого показателя на этот год составляет 6,5%", — добавила Чеботарь.

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В конце 2017 года правительство Молдовы приняло решение провести на два года раньше запланированную ранее валоризацию пенсий для порядка 152 тысяч пенсионеров республики.

Это означает, что 1 апреля 2018 года "пересчитают" пенсии по возрасту и инвалидности, установленные с 2012 по 2013 год, а с 1 октября 2018 года — установленные с 2014 года по 31 марта 2017 года. Данные этапы "корректировки" выплат планировались на 1 апреля 2019 и 1 апреля 2020 года.

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Таким образом, в 2018 году пенсии по возрасту увеличатся на 300 леев, а по инвалидности — на 280 леев. Повышение пенсий в результате валоризации будет отличаться в зависимости от года ее установления и дохода лица-получателя.