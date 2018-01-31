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Завтра февраль не наступит: в Молдове открыли новый день

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Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (278)
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Производители хлеба в Молдове не перестают удивлять покупателей

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik, Иван Бурзум. Производители хлебо-булочных изделий в Молдове удивляют покупателей. Например, если одна компания подняла цены на свою продукцию, не дождавшись начала нового месяца, то другая фирма и вовсе решила продлить январь.

Оказывается, завтра в Молдове наступит не 1 февраля, а 32 января. По крайней мере это следует из информации на упаковке батона, приобретенного в одном из кишиневских магазинов. Пользователь Facebook разместила сей фотофакт на своей страничке.

"Молдавский хлеб хорош до 32 января 2018 года", — подписала она этот снимок.

Да, бывает, что продукты из "будущего" попадают на прилавки магазинов, но такие, чтобы из далекого будущего, пожалуй, это впервые.

Впрочем, чему тут удивляться. Помните постановку Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен". Там барон объяснял, почему он установил дату 32 мая. Так что открытия в Молдове не случилось, а имело место быть обычное разгильдяйство…

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (278)

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Теги:
среда обитания, ион бурзум, иван бурзум, курьез, производитель, дата, хлеб, молдова, Общество
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