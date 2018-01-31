В правительстве Молдова назначили новых чиновников

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Члены правительства Молдовы на заседании в среду утвердили новых государственных секретарей ряда министерств.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что сказали Канду и Филип новым членам правительства

Таким образом, на пост госсекретарем министерства по вопросам общественного здоровья здравоохранения, труда и социальной защиты назначена бывшая вице-министр и главный санитарный врач Алена Сербуленко.

Государственным секретарем по вопросам животноводческой продукции министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды стала руководитель одной из кафедр Аграрного университета Молдовы Алиса Пырлог.

Госсекретарем по вопросам молодежи и спорта министерства образования, культуры и исследований стал бывший вице-председатель Конфедерации футбола Молдовы Раду Ребежа.

Кроме того, члены кабмина утвердили кандидатуру Владислава Зары в качестве главы Агентство по лекарствам и медицинским изделиям.