В Молдове могут снизить тарифы на газ

В правительстве после проведенного анализа сообщили, что тарифы на газ есть возможность значительно снизить

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип на заседании правительства в среду заявил, что тариф на газ может снизиться на 20%.

"У нас было общее заседание с министерством экономики и представителями "Молдовагаз". Наш анализ показывает, что есть возможности и предпосылки на снижение тарифов на газ до 20%", — сказал Филип.

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По словам главы правительства, окончательное решение должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

"Молдовагаз уже начал дискуссии с НАРЭ. Надеюсь, что в ближайшее время у нас будет решение", — сказал Филип.

Премьер также обратил внимание на то, что цена на природный газ устанавливается на весь год с 1 января. Поэтому он попросил рассмотреть возможность вернуть потребителям их затраты с 1 января или рассмотреть возможность затем вычесть переплаченную сумму.

Ранее некоторые экономические эксперты сообщили, что граждане Молдовы переплатили за газ полтора миллиарда леев. Специалисты считают, сам тариф должен быть снижен на 30%.

Еще несколько лет назад Молдова закупала голубое топливо у "Газпрома" по цене в 340-370 долларов за тысячу кубометров. Сейчас же цена снизилась до 170-175 долларов за тысячу кубометров.